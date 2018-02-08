Эксперт: cельским школам не хватает открытости и мобильности

Разрыв в доступе к качественному образованию среди жителей города и села – одно из важных препятствий к развитию отечественной системы образования, считает заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы РФ по образованию Алексей Майоров.

"Чтобы преодолеть разрыв между городом и селом, нужно понимать, в чем он состоит и какие проблемы качества образования вызывает", – рассказал он корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" в преддверии ежегодной научно-практической конференции "Тенденции развития образования-2018".

По мнению эксперта, существуют три основных отличия села от города с точки зрения образования.

"Первое отличие — закрытость сельской системы образования, невозможность обмена педагогами и учениками. Решить эту проблему с педагогами сложнее всего, хотя при желании можно найти частичные решения за счет системы повышения квалификации, привлечения к преподаванию смежных специалистов, обновления кадров", – сообщил Алексей Майоров.

Второе отличие, по его словам, связанно с особенностью образовательной среды на селе, которая не содержит достаточного социокультурного компонента.

"Раньше это частично компенсировалось за счет поездок школьников. Сейчас этот канал настолько зарегламентирован, что поездки школьников даже в районный центр стали практически невозможны. Однако в сельской образовательной среде есть и преимущества, связанные с близостью к природе. Их можно использовать при изучении предметов естественно-научного плана, особенно биологии. Кроме того, не стоит забывать о возможностях телекоммуникаций", – отметил эксперт.

Третье отличие села от города в образовательной сфере, по мнению Алексея Майорова, связано с недостаточным числом социальных контактов учеников.

"Решение здесь тоже есть – это максимальное использование возможностей для общения на выезде, обмены, поездки. Для этого нужно снижать административные барьеры", – заключил эксперт.