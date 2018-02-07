Более 20 тысяч школьников напишут итоговое сочинение в резервный срок

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Более 20 тысяч школьников напишут в среду итоговое сочинение или изложение в резервный срок, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

По данным ведомства, заявления на участие в итоговом сочинении в дополнительный срок 7 февраля подали около 21,2 тысячи человек, в том числе 19,4 тысячи выпускников текущего года. Около 1 тысячи участников будут писать изложение.

Большинство выпускников этого года успешно написали сочинение в основной срок 6 декабря 2017 года. В этот день сочинение писали 645 тысяч участников, порядка 98% выпускников получили за сочинение "зачет".

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. Сочинение также может быть представлено абитуриентом при приеме в вуз. Его результат вуз вправе учесть в числе индивидуальных достижений поступающего, начислив ему дополнительные баллы к сумме результатов ЕГЭ.

Направлениями тем для итогового сочинения в этом году стали: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество". В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Темы сочинений объявляются участникам за 15 минут до начала экзамена.

Обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в еще один дополнительный срок — 16 мая 2018 года.