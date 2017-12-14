Эксперты: создана система, пробуждающая педагогический аппетит

Круглый стол на тему: Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 декабря 2017 год

Круглый стол на тему: Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 декабря 2017 год

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол на тему: "Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения" состоялся в среду, 13 декабря, в МИА "Россия сегодня".

В комплексном проекте по модернизации педагогического образования в России в 2014–2017 гг., проходившем в два этапа, было задействовано 65 университетов, сообщила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Ирина Мануйлова. В результате реализации проекта средний проходной показатель в вузы, готовящие учителей, превысил 70 баллов.

Очень заметно поднялся вступительный балл для граждан, поступающих по целевому набору. Состав учащихся педвузов пополнили в 2017 году 195 абитуриентов-стобалльников. В то время как еще год назад их было 16.

"Мы перешли от линейной модели подготовки педагога сразу к нескольким вариативным моделям", – сообщила Мануйлова. Если раньше единственный путь в профессию пролегал через классический педагогический бакалавриат – магистратуру – аспирантуру или традиционный специалитет, то сегодня, "вы можете получить классический бакалавриат по какому-либо предмету, пройти педагогическую магистратуру и состояться в профессии". Другой вариант – после бакалавриата, который может быть и полипредметным, завершить магистратуру по любому предпочитаемому направлению.

Все это, по уверению чиновницы, сделало педагогическое образование привлекательным. Она подчеркнула, что готовность педагога работать в новых условиях по современным стандартам являлась важнейшей целью данного приоритетного для ведомства проекта. В соответствии с этой задачей Федеральный государственный стандарт высшего образования (ФГОС 3++) сфокусирован на компетенциях, которыми должны обладать выпускники педагогических специальностей профильных университетов.

"В рамках проекта создано 20 примерных образовательных программ. Впереди еще более серьезная задача – разработать порядка 80", – рассказала она.

Частью проекта по модернизации педагогического образования стала апробация новых образовательных программ для педагогических университетов. В ходе первого этапа, проходившего в 2014 – 2015 гг., оценивались профессиональные компетенции 3603 студентов из 38 вузов, рассказал проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис.

Разработан инструментарий, который в ходе второго этапа в 2017 году с участием 2768 студентов из 43 вузов позволил оценить их ключевые компетенции. К ним относятся такие, как "умение сопровождать развитие учащегося в ходе предметного обучения, обеспечивать их воспитание и социализацию, индивидуализировать набор приемов в соответствии со специальными образовательными потребностями и личностными особенностями учащихся".

Таким образом вузы–участники проекта получили информацию о том, насколько успешны были их попытки модернизировать программу обучения. "Это очень важный сигнал для работодателя – по вузу в целом… И это хороший инструмент повышения качества педагогических программ, механизм развития педагогического образования", – резюмировал спикер.

Заместитель председателя Профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Куприянова напомнила, что согласно постановлению правительства от 27 июня 2016 года №584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ…", до 1 января 2020 года должны быть "созданы все условия, чтобы каждый педагог, работающий в сфере образования, получил возможность пройти переподготовку с тем, чтобы его квалификация соответствовала требованиям, предъявляемым профессиональным стандартом педагога и другими отраслевыми стандартами".

Она добавила, что в каждом учреждении "обязательно должна быть составлена дорожная карта по решению этого вопроса".

Развивая тему выбора учителем сценариев профессионального роста, ректор МГППУ Виталий Рубцов заявил, что Национальная система учительского роста, создаваемая с декабря 2015 года по предложению президента России Владимира Путина, должна дать учителю веер программ повышения квалификации.

При этом важно основательно продумать "систему применения этих материалов", учитывая творческий характер профессии "учитель". Человек с исполнительскими способностями не должен иметь отношения к школе, убежден эксперт. Задача учителя – сохранить у ребенка мотивацию к знаниям. Участники эксперимента решали ее не в профессорских аудиториях, а в реальной школьной практике.

"Благодаря проекту по модернизации педагогического образования нам удалось его сохранить. Это самое главное. Вузы стали субъектами, заинтересованными в том, чтобы правильно учить и готовить педагогов", – подчеркнул он.

Ректор Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Александр Федоров рассказал о части проекта, связанной с модернизацией целевого обучения и контрактным трудоустройством. "Мы предложили ликвидировать существующую систему целевого приема. И в девяти регионах, включая Алтай, Ульяновскую и Новосибирскую области, нам это сделать удалось", – сказал он. Комплексный экзамен готовности к педагогической деятельности позволил вузам-инноваторам "перейти к заключению целевых контрактов с лучшими студентами-второкурсниками".

Предлагаемая модель направлена, по его словам, на формирование региональной педагогической элиты. Он поделился, что не является сторонником эгалитаризма. "Я не верю, что все педагоги равны между собой в своих материальных запросах и профессиональных возможностях", – пояснил участник мультимедийного круглого стола. В его понимании для того, чтобы педагог преодолел свои педагогические дефициты, прежде всего "в нем должен проснуться педагогический аппетит".