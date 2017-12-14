РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Эксперты: создана система, пробуждающая педагогический аппетит

Сюжет:
Профстандарт учителя: новые возможности роста (45)
11:1914.12.2017
0260
© РИА Новости / Александр НатрускинКруглый стол на тему: Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 декабря 2017 годКруглый стол на тему: Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 декабря 2017 год
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол на тему: "Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения" состоялся в среду, 13 декабря, в МИА "Россия сегодня".

В комплексном проекте по модернизации педагогического образования в России в 2014–2017 гг., проходившем в два этапа, было задействовано 65 университетов, сообщила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Ирина Мануйлова. В результате реализации проекта средний проходной показатель в вузы, готовящие учителей, превысил 70 баллов.

Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения
© РИА Новости
Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения
Очень заметно поднялся вступительный балл для граждан, поступающих по целевому набору. Состав учащихся педвузов пополнили в 2017 году 195 абитуриентов-стобалльников. В то время как еще год назад их было 16.

"Мы перешли от линейной модели подготовки педагога сразу к нескольким вариативным моделям", – сообщила Мануйлова. Если раньше единственный путь в профессию пролегал через классический педагогический бакалавриат – магистратуру – аспирантуру или традиционный специалитет, то сегодня, "вы можете получить классический бакалавриат по какому-либо предмету, пройти педагогическую магистратуру и состояться в профессии". Другой вариант – после бакалавриата, который может быть и  полипредметным, завершить магистратуру по любому предпочитаемому направлению.

Все это, по уверению чиновницы, сделало педагогическое образование привлекательным. Она подчеркнула, что готовность педагога работать в новых условиях по современным стандартам являлась важнейшей целью данного приоритетного для ведомства проекта. В соответствии с этой задачей Федеральный государственный стандарт высшего образования (ФГОС 3++) сфокусирован на компетенциях, которыми должны обладать выпускники педагогических специальностей профильных университетов.

"В рамках проекта создано 20 примерных образовательных программ. Впереди еще более серьезная задача – разработать порядка 80", – рассказала она.

Частью проекта по модернизации педагогического образования стала апробация новых образовательных программ для педагогических университетов. В ходе первого этапа, проходившего в 2014 – 2015 гг., оценивались профессиональные компетенции 3603 студентов из 38 вузов, рассказал проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева на заседании Совета Федерации РФ. 10 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Васильева: мы констатируем рост интереса к профессии педагога
Разработан инструментарий, который в ходе второго этапа в 2017 году с участием 2768 студентов из 43 вузов позволил оценить их ключевые компетенции. К ним относятся такие, как "умение сопровождать развитие учащегося в ходе предметного обучения, обеспечивать их воспитание и социализацию, индивидуализировать набор приемов в соответствии со специальными образовательными потребностями и личностными особенностями учащихся".

Таким образом вузы–участники проекта получили информацию о том, насколько успешны были их попытки модернизировать программу обучения. "Это очень важный сигнал для работодателя – по вузу в целом… И это хороший инструмент повышения качества педагогических программ, механизм развития педагогического образования", – резюмировал спикер.

Заместитель председателя Профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Куприянова напомнила, что согласно постановлению правительства от 27 июня 2016 года №584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ…", до 1 января 2020 года должны быть "созданы все условия, чтобы каждый педагог, работающий в сфере образования, получил возможность пройти переподготовку с тем, чтобы его квалификация соответствовала требованиям, предъявляемым профессиональным стандартом педагога и другими отраслевыми стандартами".

Она добавила, что в каждом учреждении "обязательно должна быть составлена дорожная карта по решению этого вопроса".

Развивая тему выбора учителем сценариев профессионального роста, ректор МГППУ Виталий Рубцов заявил, что Национальная система учительского роста, создаваемая с декабря 2015 года по предложению президента России Владимира Путина, должна дать учителю веер программ повышения квалификации.

При этом важно основательно продумать "систему применения этих материалов", учитывая творческий характер профессии "учитель". Человек с исполнительскими способностями не должен иметь отношения к школе,  убежден эксперт. Задача учителя – сохранить у ребенка мотивацию к знаниям. Участники эксперимента решали ее не в профессорских аудиториях, а в реальной школьной практике.

"Благодаря проекту по модернизации педагогического образования нам удалось его сохранить. Это самое главное. Вузы стали субъектами, заинтересованными в том, чтобы правильно учить и готовить педагогов", – подчеркнул он.

Ректор Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Александр Федоров рассказал о части проекта, связанной с модернизацией целевого обучения и контрактным трудоустройством. "Мы предложили ликвидировать существующую систему целевого приема. И в девяти регионах, включая Алтай, Ульяновскую и Новосибирскую области, нам это сделать удалось", – сказал он. Комплексный экзамен готовности к педагогической деятельности позволил вузам-инноваторам "перейти к заключению целевых контрактов с лучшими студентами-второкурсниками".

Предлагаемая модель направлена, по его словам, на формирование региональной педагогической элиты. Он  поделился, что не является сторонником эгалитаризма. "Я не верю, что все педагоги равны между собой в своих материальных запросах и профессиональных возможностях", – пояснил участник мультимедийного круглого стола. В его понимании для того, чтобы педагог преодолел свои педагогические дефициты, прежде всего "в нем должен проснуться педагогический аппетит".

Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена