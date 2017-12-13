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Образование

Минобрнауки: 33 опорных вуза разделят ответственность за развитие регионов

19:3013.12.2017
(обновлено: 19:49 13.12.2017)
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© Пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской областиМежвузовский форум Опорные университеты – драйверы развития регионовМежвузовский форум Опорные университеты – драйверы развития регионов
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области

БЕЛГОРОД, 13 дек – РИА Новости. Межвузовский форум "Опорные университеты – драйверы развития регионов" открылся в среду, 13 декабря в Белгороде. Ректоры 33 опорных вузов встретились с заместителем министра образования и науки РФ Людмилой Огородовой, которая определила ключевые векторы развития регионального высшего образования.

"Роль опорных вузов состоит в том, чтобы вместе с региональной властью разделить ответственность за развитие региона", — подчеркнула она. При этом, как отметила Людмила Огородова, Минобрнауки РФ намерено сокращать разрыв между ведущими федеральными вузами, университетами – участниками Проекта 5-100 и региональными университетами.    

Напомним, что для этого в прошлом году был запущен проект опорных университетов. 

На сегодняшний день 33 вуза из 32 субъектов РФ получили статус опорных. На поддержку программ развития этих университетов направлено более 3 миллиардов рублей.

По словам замминистра, ведомство считает этот проект одним из основных в системе высшего образования. В следующем году статус опорных получат еще 50 региональных вузов. 

Опорный университет: почему не обязательно учиться в Москве
© РИА Новости, Инфографика
Опорный университет: почему не обязательно учиться в Москве
"Каждый житель России имеет право получить качественное образование, и для этого  вовсе необязательно куда-то ехать", — сказала она, добавив, что опорные вузы обязаны использовать особенности регионального развития, в каждом регионе создавать собственную точку роста. "Давайте забудем слово "региональный университет", наши вузы достойны называться и быть опорными", — добавила Людмила Огородова.

По мнению губернатора Белгородской области Евгения Савченко, в регионе четко прослеживается взаимосвязь "власть – бизнес – университет", и университет в этой связке, по его словам, стоит на первом месте. "От этого мы получаем колоссальный положительный эффект", — отметил он, подчеркнув особую роль Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова.

В рамках форума ректоры опорных вузов поделились наиболее успешными практиками. Так, ректор БГТУ рассказал о роли опорного вуза в качестве интегратора системных решений для инновационного развития Белгородской агломерации, а ректор Ульяновского государственного университета подробно остановился на роли вуза в ядерном кластере.

Завтра ректоры вузов намерены обсудить, как превратить свои регионы в пространство создания инноваций.    


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