Васильева: "Цифровая школа" не заменит "классические стены" образования

ГОРКИ, 13 дек — РИА Новости. Новый приоритетный проект "Цифровая школа" не заменит классического образования, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил запустить новый приоритетный проект "Цифровая школа", который поможет внедрить современные технологии в образовательный процесс. Васильева рассчитывает, что этот проект, один из самых масштабных образовательных в России за последнее время, будет утвержден в первые месяцы 2018 года.

"Но, чтобы меня хорошо поняли, не идёт разговора о замене цифрового образования целиком и полностью от того традиционного, к которому мы привыкли. То есть это сочетание, бесспорно. И есть такой термин, встречается иногда в образовании — это "классические стены", — сообщила она журналистам.

Глава министерства заверила, что "классические стены" будут всегда. "Цифровая школа, безусловно, потребует прежде всего содержательных изменений, а именно, если мы говорим о цифровом образовании, то мы должны четко понимать, что оно войдёт во все предметы нашей сферы", — заявила Васильева.

Она отметила, что много затрат потребует оснащение и переоснащение ряда школ, а также необходима переподготовка преподавателей. "Потому что сегодня процентов 30-40 педагогов, которые могут общаться с тем инструментарием, который на сегодняшний день существует в школе", — пояснила министр.