Мультимедийный круглый стол на тему "Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения".

Участники:

— заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Ирина МАНУЙЛОВА;

— ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;

— ректор Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Александр ФЕДОРОВ;

— заместитель председателя Профсоюза работников народного образования и науки Татьяна КУПРИЯНОВА;

— проректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС.

Что изменилось в системе подготовки педагогов в последние годы? Какие новые форматы и программы появились? Как и где идет подготовка новой смены? Сколько педагогов, прошедших обучение, в ближайшем будущем придут в школы? На эти и другие вопросы ответили эксперты – участники Комплексного проекта по модернизации педагогического образования в Российской Федерации в 2014–2017 гг.