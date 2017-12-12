Министры и омбудсмены обсудили увеличение бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Омбудсмены на закрытой части семинара-совещания уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ обсудили с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным и министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой увеличение бюджетных мест в вузах, выделение бюджетных средств на создание яслей, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выплаты работникам обанкротившихся предприятий, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Речь шла о сохранении и расширении бюджетных мест в высшей школе, речь шла о выделении больших бюджетных средств на обустройство яслей, – это (для детей) от трех месяцев до трех лет, именно в этом больше всего востребованности, – о использовании материнского капитала, о повышении МРОТ до прожиточного минимума, хотя еще не обеспечено равенство этих двух категорий, об общей программе государства по защите от банкротства и выплаты заработной платы тем, кто пострадал на предприятиях закрывшихся и обанкротившихся и много других вопросов", – сообщила Москалькова.