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Образование

Школьники РФ показали самую высокую читательскую грамотность среди 50 стран

12:4305.12.2017
(обновлено: 12:52 05.12.2017)
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© Fotolia / kaliantyeМальчик читает книгуМальчик читает книгу
© Fotolia / kaliantye

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские школьники продемонстрировали самые высокие результаты в овладении чтением среди своих сверстников из 50 стран мира по итогам международного исследования PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), результаты которого были представлены во вторник на пресс-конференции в Рособрнадзоре.

Согласно результатам исследования, проводившегося в 2016 году, учащиеся 4 классов российских школ показали лучший результат среди сверстников из 50 стран. В исследовании приняли участие около 4,5 тысяч выпускников начальной школы из 206 школ 42 регионов России. По данным исследования, РФ набрала 581 балл по международной шкале, вернувшись на первое место в рейтинге всех стран-участниц. Ранее Россия уже занимала первое место в исследовании PIRLS в 2006 году, однако в 2011 году уступила его Гонконгу, опустившись на вторую строку.

Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения
© РИА Новости, Инфографика
Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения
Согласно представленным материалам, в исследовании 2016 года 70% российских выпускников начальной школы показали высокий уровень читательской грамотности. При этом в большинстве стран ученики достигли лишь базисного уровня.

Высокие результаты, сравнимые с российскими, продемонстрировали также школьники из Сингапура (576 баллов, 2 место в рейтинге стран). Результаты остальных стран-участниц оказались значимо ниже. За Россией и Сингапуром в рейтинге стран-участниц следуют Гонконг (569 баллов), Ирландия (567 баллов), Финляндия (566 баллов), Польша и Северная Ирландия (по 565 баллов), Норвегия, Тайвань и Англия (по 559 баллов).

Успех Москвы

В исследовании 2016 года впервые приняла участие Москва, для школ которой было проведено отдельное исследование по стандартам PIRLS. Выборка московских учащихся формировалась независимо от общероссийской выборки, она включала порядка 4,2 тысячи четвероклассников из 150 столичных школ.

Школьники читают книги в библиотеке
© Fotolia / Tyler Olson
Исследование: при выборе книг школьники ориентируются на советы в интернете
По данным исследования, средний результат московских четвероклассников составил 612 баллов, что существенно выше результатов других городов и регионов, для которых проводились аналогичные исследования. При этом московские четвероклассники продемонстрировали не только высокие средние показатели читательской грамотности, но и высокую плотность результатов, что свидетельствует о хорошей всеобщей подготовке учащихся.

Причины достижений

С целью получения информации о владении учащимися основными навыками, необходимыми для обучения чтению в школе, в анкеты были включены вопросы о том, насколько хорошо учащийся владел теми или иными умениями перед поступлением в школу, например, узнавал большинство букв или мог читать слова, предложения, рассказы. Согласно данным исследования, ранняя подготовка влияет на обучение ребенка в начальных классах вплоть до 4 класса. Так, 639 баллов в среднем получили учащиеся школ Москвы с очень хорошей дошкольной подготовкой и 579 баллов – с недостаточной подготовкой.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЮный читатель
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юный читатель
Исследование также показало, что наибольшего результата в чтении достигают дети, в семьях которых родители сами любят читать и уделяют серьезное внимание дошкольной подготовке своих детей. Обучение детей в дошкольных образовательных организациях не может полностью заменить занятий родителей с детьми дома. Учащиеся, чьи родители часто читали с детьми книги, рассказывали и обсуждали истории, играли в игры со словами, показали более высокие результаты по сравнению с теми, кто был вовлечен в эти виды деятельности иногда или никогда.

"Лучшая в мире начальная школа"

"Результат наших школьников в PIRLS-2016 подтвердили высокое качество нашего начального образования, нацеленность российских образовательных стандартов на развитие читательской грамотности. Российские учащиеся лучше всех в мире справляются с текстами как для литературного, так и для информационного чтения, и делают это одинаково успешно", — прокомментировала результаты PIRLS министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
© Пресс-служба Рособрнадзора
Глава Рособрнадзора: российская начальная школа - лучшая в мире
Как отметил заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, своими результатами Россия подтвердила лидерство в обучении в начальных классах. "Мы можем смело говорить, что наша начальная школа — лучшая в мире", — добавил он.

Об исследовании

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – международное исследование качества чтения и понимания текста, проводимое Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (IEA).

Целью исследования является сопоставление уровня понимания текста четвероклассниками из различных стран мира, а также выявление различий в методике обучения читательской грамотности национальных систем образования.

В исследовании PIRLS оцениваются два вида чтения, которые чаще других используются учащимися во время учебных занятий и вне школы: чтение с целью приобретения читательского литературного опыта и чтение с целью освоения и использования информации.

Инструментарий исследования PIRLS включает в себя художественные и информационные тексты и задания к ним, анкеты для администрации школ, учителей и учащихся, а также анкеты для родителей или опекунов. На основе ответов на вопросы анкет собирается контекстная информация о домашнем, школьном и классном окружении, в котором ребенок учится читать.

Исследование проводится раз в пять лет. К настоящему моменту проведены четыре цикла исследования: в 2001 (35 стран), 2006 (40 стран), 2011 (49 стран), 2016 (50 стран) годах.

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