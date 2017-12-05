Глава Рособрнадзора: российская начальная школа - лучшая в мире

Российские четвероклассники показали лучший результат по данным последнего исследования качества чтения PIRLS среди своих сверстников из 50 стран. О причинах успеха в интервью РИА Новости рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Сергей Кравцов.

— Сергей Сергеевич, чем, на ваш взгляд, объясняется такой успех российских школьников?

— Россия участвует в исследовании PIRLS с 2001 года и по результатам последних трёх исследований – в 2006, 2011, 2016 годах – прочно обосновалась в группе лидирующих стран. В исследовании 2016 года мы занимаем 1 место с результатом 581 балл, значительно увеличив свой показатель по сравнению с 2011 годом – на 13 баллов. Мы вновь подтвердили свое лидерство по результатам обучения в начальных классах. Российская начальная школа — лучшая в мире!

Россия демонстрирует очень хорошую динамику результатов в PIRLS. Мы одна из четырех стран, которые улучшили свой результат более чем на 40 баллов за последние 15 лет. 70% выпускников начальной школы в России, по данным последнего исследования, показали высокий уровень читательской грамотности. Четверть российских учащихся достигли наивысшего показателя в чтении.

Такой успех свидетельствует, в первую очередь, о высоком качестве нашего начального образования и о нацеленности российских образовательных стандартов на развитие читательской грамотности.

К этому можно добавить, что на сегодняшний день в России учебный процесс в начальной школе полностью обеспечен качественными учебниками и учебными пособиями, необходимым количеством материалов для оценки читательской грамотности, большое распространение получили всевозможные проверочные работы, направленные на оценку этого аспекта подготовки учеников.

— Чем важно исследование PIRLS для образовательного сообщества?

— PIRLS – одно из наиболее значимых международных сравнительных исследований качества школьного образования в разных странах. Тест PIRLS признан международным сообществом экспертов лучшим современным измерителем читательской грамотности начинающих читателей.

Начиная с 2001 года страны, участвующие в PIRLS, раз в пять лет получают значительную информацию, позволяющую всем, от кого зависят результаты образования, принимать выверенные стратегические решения.

Почему именно читательская грамотность признана центральным показателем успешности системы образования? Потому что умение понимать и использовать информацию, полученную из текстов, — залог того, что школьник успешно завершит обучение, станет в дальнейшем грамотным специалистом. Уровень читательской грамотности в стране в наибольшей степени предопределяет экономический рост, чем другие учебные достижения.

— Кто еще оказался в группе лидеров и почему? Какие тенденции продемонстрировали итоги последнего исследования? Что из опыта стран лидеров могла бы позаимствовать Россия?

— Следующий после России результат показал Сингапур (576 баллов). Далее с некоторым отрывом следуют Гонконг, Ирландия, Финляндия, Польша и Северная Ирландия. Из этой группы лидирующих стран значительный рост результатов показали Польша (на 39 баллов) и Ирландия (на 15 баллов). Наоборот, Финляндия, о системе образования которой довольно много говорилось и писалось в последние годы, показывает небольшое снижение результатов.

Одним из возможных объяснений таких результатов может служить то, как в этих странах организована оценка читательской грамотности в начальной школе. Например, в Польше школы обязаны проводить внешнюю оценку достижений учеников раз в полгода, причем на практике три четверти школ Польши участвуют в оценочных процедурах, организованных единым независимым центром. В Сингапуре также принята очень жесткая система проведения регулярных оценок. А вот в Финляндии такого требования нет, и учителя сами должны контролировать уровень подготовки учеников. На практике школы часто используют для этого свои собственные материалы.

Результаты сравнительных международных исследований качества образования показывают, что нам следует развивать независимую оценку качества подготовки школьников, делая эту оценку более адресной и объективной. И конечно, мы должны делать акценты на том, что наиболее важно с точки зрения использования полученных знаний в жизни и в быту и для продолжения образования.

— Что воспитывает из младших школьников хороших читателей? Каковы данные исследования на этот счет?

— В рамках исследования PIRLS не выявлено связи между числом часов на обучение чтению и результатами по читательской грамотности. Подтверждается вывод прошлых циклов исследования, что важно не столько количество времени на обучение чтению, сколько качество проводимого обучения, профессионализм учителя, используемые методы обучения, то есть эффективность использования времени урока.

Зато очень важна роль семьи. Исследование показало, что наибольшего результата в чтении достигают школьники, в семьях которых родители сами любят читать и уделяют серьезное внимание дошкольной подготовке своих детей. Учащиеся, чьи родители часто читали с детьми книги, рассказывали и обсуждали истории, играли в игры со словами и т.п., показали более высокие результаты. Также важно наличие дома книг, электронных устройств, условий для занятий.

Более высокие результаты во всех странах показали дети, которые посещали дошкольные образовательные учреждения перед поступлением в школу. В России это 85% учащихся.

— Отдельное исследование PIRLS было проведено для школ Москвы. Как вы прокомментируете его результаты?

— Московские школьники набрали в исследовании PIRLS 2016 года 612 баллов, что существенно выше результатов других городов и территорий, участвовавших в исследовании, таких как Сингапур (576 баллов), Гонконг (569 баллов), Мадрид (549), Квебек (547), Дубай (515), Буэнос-Айрес (480).

На успех Москвы во многом повлияло использование в системе образования города эффективных инструментов управления, таких как гибкая система оценки вклада школ в московское образование, система аттестации директоров школ и учителей, объективная система оценки образовательных результатов, система развития таланта.

— Какие задачи по развитию системы образования России сейчас, на ваш взгляд, наиболее актуальны на нынешнем этапе?

— Результаты России в международных сравнительных исследованиях говорят о достаточно высоком качестве нашего школьного образования. Об этом же, кстати, говорят и регулярные успехи наших школьников в международных олимпиадах. Кроме того, мы наблюдаем положительную динамику, то есть повышение места России в рейтингах PISA и TIMSS, что подчеркивает необходимость продолжать и развивать те подходы, которые сложились в российском образовании в последние годы.

На сегодняшний день идет процесс совершенствования и развития инструментов, призванных обеспечить высокое качество российского образования. Заложена основа объективной оценки – единый государственный экзамен. За последние четыре года сделано очень много для обеспечения честности и справедливости ЕГЭ. Кроме того, в стране на регулярной основе проводятся национальные исследования качества образования, позволяющие выявить тенденции и проблемы в изучении отдельных предметов, организовано проведение всероссийских проверочных работ, результаты которых могут быть использованы для ежегодного мониторинга качества образования на уровне школ.

Но конечно, для повышения качества образования недостаточно заниматься только его оценкой. Необходимо организовать эффективное использование результатов этой оценки для совершенствования образовательного процесса. Поэтому сейчас регулярно осуществляется системный анализ результатов всех оценочных процедур, ежегодно готовятся и направляются всем заинтересованным сторонам рекомендации по совершенствованию различных аспектов системы образования. Мы стараемся повысить адресность работы системы повышения квалификации учителей, предпринимаем усилия для организации помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты, находим и открываем для всех позитивный опыт школ, добившихся высоких показателей.

Помимо этого, совершенствуются образовательные стандарты. Это многогранный процесс, в котором принимают участие как представители научного и методического сообщества, так и широкая общественность. Параллельно предпринимаются серьезные шаги по обеспечению качества тех учебников и учебных пособий, по которым учатся школьники. В том числе, речь, конечно, должна идти и о существенном сокращении перечня используемых учебников.

— Какие национальные и международные исследования качества образования пройдут еще в ближайшие годы, и что вы ждете от их результатов?

— В ближайшие годы планируется участие Российской Федерации в крупнейших международных сравнительных исследованиях. Россия не в первый раз будет участвовать в исследованиях TALIS, PIACC, PISA, TIMSS, PIRLS, это позволит точнее охарактеризовать результаты, получить выводы на основе анализа динамики результатов. Наиболее важными и интересными международными исследованиями являются TIMSS и PISA, позволяющие сравнить результаты российских школьников по математике и естественнонаучным предметам с результатами большинства стран мира. Очередной цикл PISA уже стартовал, основное исследование пройдёт весной 2018 года. Исследование TIMSS запланировано на 2019 год. В 2018 году также пройдёт TALIS-2018 – исследование учительского корпуса.

Конечно, результаты сравнительных международных исследований школьного образования являются важными ориентирами для России, но далеко не единственными. В настоящее время мы развиваем целый комплекс мероприятий, в том числе, исследований, позволяющих осуществлять мониторинг состояния системы образования, вести большую аналитическую работу, сопоставляя результаты национальных и международных исследований.

В рамках национальных исследований качества образования в 2017-2018 учебном году планируется проведение исследования по литературе и мировой художественной культуре. В следующем учебном году запланировано исследование по физической культуре.

Всероссийские проверочные работы весной 2018 года пройдут в 4 и 5 классах во всех школах, а также в 6 и 11 классах по решению самих школ. Перечень предметов для 4 и 5 классов останется прежним, шестиклассникам предстоит написать проверочные работы по русскому языку, математике, биологии, географии, истории и обществознанию. В 11 классах к химии, физике, биологии, географии и истории добавится еще иностранный язык.



