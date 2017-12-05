Читаем и понимаем: страны, где дети лучше всех владеют навыком чтения

Международное исследование качества чтения и понимания текстов среди школьников PIRLS проводится примерно в 50 странах мира один раз в несколько лет. На уходящий год выпало подведение итогов очередного исследовательского цикла. Результаты исследования смотрите в инфографике, которую подготовил "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке Рособрнадзора.