Минобрнауки РФ приняло концепцию о психологической службе в школах и вузах

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минобрнауки приняло концепцию о развитии в России психологической службы для школьников и студентов, сообщил в четверг РИА Новости вице-президент Российской академии образовании (РАО) Юрий Зинченко.

Ранее сообщилось, что РАО подготовила концепцию развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, которая предполагает разработку моделей психологической помощи школьникам и студентам. Предполагается, что такая служба будет, в частности, оказывать психологическую поддержку и помогать обучающимся в трудных жизненных ситуациях, содействовать профориентации школьников, их позитивной социализации и коррекции агрессивного, суицидального и противоправного поведения.

"Да, приняло после детального обсуждения", — сказал Зинченко, отметив, что теперь ведомство должно подписать соответствующий приказ после редакторской правки документа.

Ранее министр образования и науки Ольга Васильева неоднократно заявляла, что в школы необходимо возвращать ставки психологов. В настоящее время, по ее словам, на одного специалиста приходится по 800 учащихся, а в детских садах — по 420 детей.