Эксперты: инженерные вузы нуждаются в собственном рейтинге достижений

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Преподаватели ведущих инженерных вузов России при участии представителей профессиональных ассоциаций и работодателей, международных корпораций Airbus и Boeing подготовили пакет рекомендаций по проектированию рейтингов для инженерных вузов. Об этом они заявили в ходе международного семинара в Москве.

При создании мировых предметных университетских рейтингов важно учитывать специфику ранжируемой дисциплины, чтобы отобразить эту ее "индивидуальность" в соответствующих индикаторах. Это особенно важно, когда речь идет об инженерной профессии. Именно с этой целью некоммерческая ассоциация "Всемирная обсерватория рейтингов" (IREG, Observatory on Academic Ranking and ExcellenceIREG), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Российский новый университет, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет "МАДИ" и госкорпорация "Росатом" сформировали группу ученых, заинтересованных в создании такого рейтинга по инженерным специальностям.

"Известно, что инженерное искусство и обучение ему отличается от иных видов образования в вузах. Так, инженерам, прежде чем приступить к работе, необходимо предсказать ее эффекты и возможные последствия", – отметил вице-президент IREG и президент Образовательного фонда "Перспективы" (Perspektywy) Вальдемар Сивински. Он сообщил, что в ходе встречи в Бремене в мае 2017 года представители лучших инженерных вузов России, корпораций Airbus, Boeing и Росатом разработали "практические рекомендации", предваряющие разработку набора специфических рейтингов для инженерных вузов.

"Имя нашего университета представляет собой комбинацию из слов "исследование" и "образование". Коллега из Европейского союза задает вопрос: существует ли разница между исследованием и обучением? Конечно, несомненно. Но у занятых в этих сферах специалистов есть немало и общего. В частности, необходимость опираться на практическую деятельность высокоэффективных современных производств", – сказал ректор НИЯУ "МИФИ" Михаил Стриханов.

Он подчеркнул, что у главного кадрового центра отечественной атомной отрасли наработаны давние крепкие связи с индустриальными партнерами, одним из которых является госкорпорация "Росатом".