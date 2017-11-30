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Образование

Волосовец: воспитание станет приоритетом предстоящего Десятилетия детства

16:3230.11.2017
(обновлено: 16:54 30.11.2017)
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Волосовец Татьяна ВладимировнаВолосовец Татьяна Владимировна

В январе 2018 года в России начинается Десятилетие детства, объявленное указом Президента России Владимира Путина. Каких результатов к началу десятилетия удалось достичь при реализации "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала директор ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования", профессор Татьяна Волосовец.

—  Татьяна Владимировна, что означают слова "развитие воспитания" в названии Стратегии? 

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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— В традиции российской культуры воспитывать ребенка — означает заботиться о нем, создавать условия для того, чтобы он стал Человеком. Кроме того, в Законе об образовании вполне корректно сказано, что воспитание – это деятельность, направленная "на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства".

Поэтому, когда речь идет о развитии воспитания, имеется в виду создание условий и ресурсное обеспечение воспитательной работы образовательных организаций, научно-методическая и информационная поддержка, развитие инфраструктуры детства и т.п. 

Стратегия развития воспитания ориентирована на формирование общественно-государственной системы воспитания детей в России. Эта система должна учитывать интересы детей, а также актуальные потребности общества и государства. 

Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства
© РИА Новости
Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства
В 2017 году Министерство образования и науки реализовало масштабный проект по научно-методическому и аналитическому сопровождению реализации Стратегии, в котором принял участие и наш институт. Мы занимались прикладными научными исследованиями и экспериментальными разработками для повышения эффективности реализации Стратегии. Ведь здесь очень важна системность действий, взаимодействие государственных и общественных структур на всех уровнях власти, институтов социализации, последовательность и преемственность мер.

Важным шагом стало внесение изменений в воспитательный компонент федеральных государственных стандартов общего образования (ФГОС ОО). Теперь стандарты соответствуют приоритетам Стратегии, в них сняты некоторые ранее существовавшие противоречия и даже заблуждения, как например, попытки оценить и измерить результаты духов-но-нравственного воспитания на личностном уровне, что категорически недопустимо.

—  Действительно, в прессе было много дискуссий о том, кто и как будет ставить оценки за патриотизм, духовность и нравственность… Насколько нам известно, Вы включили в текст стандарта положения, запрещающие оценивать "воспитанность"?

Мужчина передает растение ребенку
© Fotolia / Romolo Tavani
Десятилетие детства в РФ: из демографической ямы в счастливое детство
— Фактически это так. Мы очень долго разъясняли, что нельзя ставить оценки и измерять доброту, честность и другие характеристики высоконравственной личности, к воспитанию которой мы все стремимся. 

Казалось бы, это очевидно: одним из приоритетов Стратегии является формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности. Личность ребенка – не предмет оценки. Ребенок – субъект оценочной деятельности. 

Но очевидно это было не всем. Поэтому мы внесли уточнения в положения ФГОС ОО о воспитании. Теперь даже самым ретивым оценщикам результатов воспитания должно быть понятно, что ребенок имеет право на самооценку, на непосредственное участие в осмыслении своего личностного развития, выбор маршрутов своего социального роста, на то, чтобы вместе со взрослыми оценивать результаты совместной деятельности. 

—  В 2017 году был утвержден профессиональный стандарт "Специалист в области воспитания". В чем его суть и необходимость?

— Кадровое обеспечение – один из острейших вопросов развития воспитания. Сегодня нам очень нужны новые подготовленные педагоги; не менее важно, чтобы работающие специалисты повышали свою квалификацию. 

Большое достижение профессионального стандарта в том, что в нем сохранены такие должности, как "социальный педагог", "старший вожатый", "педагог-организатор", "педагог-библиотекарь" и "тьютор". Также в профстандарте сформулированы актуальные функции организаторов воспитательного процесса.  

Новый стандарт поможет педагогам поддерживать детей в их самостоятельной творческой деятельности, в приобретении полезного опыта. 

—  Ведется ли общественное обсуждение результатов, проблем и перспектив реализации Стратегии развития воспитания?

— Конечно. В сентябре в Общественной палате РФ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная этой теме, в которой приняли участие представители 43 регионов страны. Выступая на мероприятии, руководитель Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки Игорь Михеев рассказал, что в большинстве субъектов Федерации созданы региональные программы или планы развития воспитания, определены векторы развития воспитательной деятельности.

—  Поможет ли Стратегия развития воспитания работе педагогов в грядущем Десятилетии детства?

— Само наличие этого документа отражает направленность государственной политики на поддержку детства. Сегодня Стратегия полностью соответствует главной задаче Десятилетия детства. Благодаря ее реализации растет социальный статус воспитания в российском обществе, растет ответственность социальных институтов за транслируемые ими образцы поведения и ценности подрастающим поколениям.

Все больше людей задумываются над тем, с каким социальным опытом вступают в жизнь современные подростки, как создать условия для формирования у них позитивного социального опыта.

—  Можно ли считать воспитание приоритетом Десятилетия Детства?

— Безусловно. Президент России Владимир Путин в июне на встрече с педагогами сказал, что "получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине — это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным".

Наши исследования показывают, что, несмотря на противоречивый характер современной воспитательной ситуации, реализация Стратегии обеспечивает развитие воспитания в России.

Ведется работа по выявлению и распространению лучших практик воспитания, создание информационных ресурсов, активная разработка своевременных научно-методических рекомендаций. Эти мероприятия помогут обеспечить благоприятные условия для духовно-нравственного, гражданского становления и социализации детей в предстоящее Десятилетие детства. 


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