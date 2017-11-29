Рособрнадзор оценил подготовку вузовских преподавателей экономики

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор оценил качество подготовки преподавателей вузов по экономическим и юридическим специальностям, соответствующий экзамен сдали почти 200 человек из 19 вузов страны, сообщает пресс-служба ведомства.

"Большинство преподавателей вузов, сдавших экзамен по направлению подготовки "Юриспруденция", справились с профильными для себя экзаменами на "отлично" и "хорошо", их коллеги, преподающие экономику, справились с заданиями менее успешно", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшее число неудовлетворительных оценок получили преподаватели по дисциплине "Микроэкономика". Средний балл (по пятибалльной шкале) по экономическим дисциплинам оказался ниже, чем у коллег-преподавателей по другим специальностям.

Сообщается, что "Макроэкономику" сдали в среднем на 3,88 балла, "Эконометрику" — на 3,63 балла, "Микроэкономику" — на 3,13 балла. У "юристов" средний балл по дисциплине "Конституционное право" — 4,67, "Гражданское право" — 4,54 и 4,28 — по "Уголовному праву".

Оценка проводилось в форме тестирования по специально разработанным контрольно-измерительным материалам, отдельный пункт изучения — мнение самих студентов, для чего было проведено анкетирование на тему удовлетворенности качеством преподавания.

Как поясняется, Рособрнадзор провел апробацию исследования компетенций преподавателей вузов: около 200 добровольцев из 19 вузов страны сдали экзамен на владение преподаваемыми образовательными программами.

Исследования компетенций преподавателей вузов — новый проект Рособрнадзора, непосредственно вовлекающий педагогов в независимую оценку качества образования. Он позволяет оценить реальный уровень знаний работников вузов, провести независимый аудит профессорско-преподавательского состава.

"Без честного восприятия реальности проектировать образование будущего невозможно. Мы должны выявить проблемы и проделать работу над ошибками", — приводятся в сообщении слова замминистра образования и науки РФ — руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.