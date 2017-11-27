МФТИ и МИФИ вошли в топ-100 рейтинга физико-технических вузов по версии THE

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Десять российских вузов вошли в международный рейтинг физико-технических университетов по версии журнала Times Higher Education; лучших результатов добились Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", попав в топ-100, сообщили организаторы исследования.

Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education оценивает университеты по всем ключевым направлениям деятельности: преподавание, исследования, передача знаний и международная работа, используя 13 показателей. Рейтинг был расширен по сравнению с прошлым годом и теперь включает 500 вузов вместо 100, а также выделяет среди них ведущие по таким предметам, как математика, статистика, физика, астрономия, химия, геология и экология.

Как отметили составители рейтинга, большая часть вузов из списка лучших университетов находится в США. При этом первое место впервые с 2015 года занял Принстонский университет.

"Это замечательно, что 10 российских вузов вошли в список лучших физико-технических университетов по версии THE. Лучшие показатели продемонстрировал Московский физико-технический институт: он поднялся сразу на 30 строчек и разделил 48-е место с другим университетом благодаря улучшившемуся качеству преподавательской деятельности, проводимых исследований, рейтингу цитируемости и международной репутации", — приводятся в сообщении слова шеф-редактора рейтинга Фила Бэйти.

По его словам, московский Физтех обошел много престижных вузов, включая Университет Британской Колумбии, Мельбурнский университет, Университет штата Пенсильвания и Берлинский университет имени Гумбольдта.

"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" тоже показал хороший результат, разделив 89-е место с другим университетом, хотя он опустился на пять позиций по сравнению с прошлым годом. На самом деле, в целом результат университета оказался чуть лучше, чем в прошлом году, но другие вузы улучшают свои показатели гораздо быстрее", — добавил Бэйти.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев напомнил, что уже второй год подряд МФТИ входит в топ-100 престижного рейтинга THE по физике. "А в этом году мы улучшили свой результат сразу на 40 позиций. Теперь Физтех занимает места в топ-50 двух самых престижных рейтингов по направлению "физика". Фактически это говорит о том, что мировое сообщество признает МФТИ лучшим российским вузом в этой области", — сказал он РИА Новости.

По его словам, этот результат является отражением большой работы по развитию в стенах института исследований по самым передовым областям современной физики. Так, в этом году в вузе создана новая лаборатория по направлению физики квантовых информационных технологий, также большой комплекс исследований ведется в области живых систем.

"В том числе благодаря программе 5-100 в институте запущен процесс серьезных изменений, которые касаются не только исследовательской базы, но и учебных программ, цифровизации образования, усилению международного сотрудничества. Поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутом и ожидаем, что в ближайшие годы еще больше укрепим свои позиции как по этому, так и по другим направлениям", — добавил Кудрявцев.

Ректор МИФИ Михаил Стриханов напомнил, что вуз входит в топ-100 предметного рейтинга THE по физическим наукам уже пятый год подряд. "Уверен, что коллектив НИЯУ МИФИ и дальше будет достигать новых важных для нашей страны и мира результатов, в том числе в фундаментальной и прикладной физике. Важная роль в этом принадлежит участию НИЯУ МИФИ в Проекте 5-100, направленном на повышение глобальной конкурентоспособности вузов России", — сказал он РИА Новости.

ИТОГИ РЕЙТИНГА

Московский государственный университет им. Ломоносова в рейтинге физико-технических вузов попал в группу мест 101-125. Новосибирский госуниверситет и Томский политехнический университет расположились в группе 126-150. Санкт-Петербургский государственный университет вошел в группу 176-200. Томский госуниверситет попал в группу 201-250, Казанский федеральный университет — в группу 301-400, Высшая школа экономики и университет ИТМО — в группу 401-500. Причем все российские вузы, кроме МИФИ и МФТИ, в прошлом году не оценивались.

"В НГУ действительно один из сильнейших физических факультетов страны. Высокое качество образования и научных исследований на факультете обусловлено тесным сетевым взаимодействием с институтами, которые расположены в Академгородке: Институтом автоматики и электрометрии, Институтом физики полупроводников, Институтом лазерной физики, другими институтами и, конечно, Институтом ядерной физики СО РАН, с которым у НГУ шесть совместных базовых кафедр", — сказал РИА Новости ректор НГУ Михаил Федорук.

Он отметил, что преподаватели университета являются действующими учеными, которые имеют международное признание. Ректор напомнил, что НГУ участвует в 13 коллаборациях по физике элементарных частиц. Ряд коллабораций, куда входит НГУ, имеют большие шансы в ближайшие время совершить прорывные научные открытия. В частности, коллаборация darkside, которая строит детектор темной материи в Италии. Для этой коллаборации в рамках центра физики элементарных частиц и астрофизики разрабатывается детектор, который может повысить на порядок чувствительность экспериментов по поиску темной материи.

Как отметил ректор Томского политехнического университета Петр Чубик, ТПУ также является одним из признанных ведущих научных центров в области физики высокоэнергетических процессов, ускорителей заряженных частиц, сильноточной электроники, интроскопии и других. По его словам, исследовательский ядерный реактор при ТПУ, построенный в 60-х, до сих пор действует и находится в активном научном "обороте".

"Самые маленькие ускорители электронов, которые мы производим — бетатроны — стали фирменной маркой Томского политехнического, применяются во всем мире. Сегодня политехники востребованы в главном научном центре планеты — ЦЕРНе, плодотворно участвуют в работе нескольких его коллабораций и департаментов (CMS и LHCb, RD51, NA64, COMPASS, ATLAS)", — сказал РИА Новости Чубик.

Еще одним плюсом вуза Чубик назвал рост числа научных публикаций и их цитируемости. Он отметил, что результаты работ ученых ТПУ в области математической и экспериментальной физики, физики плазмы и других физических наук, публикуются в авторитетных международных изданиях с высоким импакт-фактором, и их число растет. Большую роль играют прикладные исследования и разработки политехников в области физики — они расширяют сферу взаимодействия с нашими индустриальными партнерами, среди которых "Росатом" и "Роскосмос", что тоже учитывается в рейтинговых показателях.