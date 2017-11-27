МФТИ и МИФИ вошли в топ-100 рейтинга физико-технических вузов по версии THE

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Десять российских вузов вошли в международный рейтинг физико-технических университетов по версии журнала Times Higher Education; лучших результатов добились Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", попав в топ-100, сообщили организаторы исследования.
Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education оценивает университеты по всем ключевым направлениям деятельности: преподавание, исследования, передача знаний и международная работа, используя 13 показателей. Рейтинг был расширен по сравнению с прошлым годом и теперь включает 500 вузов вместо 100, а также выделяет среди них ведущие по таким предметам, как математика, статистика, физика, астрономия, химия, геология и экология.
"Это замечательно, что 10 российских вузов вошли в список лучших физико-технических университетов по версии THE. Лучшие показатели продемонстрировал Московский физико-технический институт: он поднялся сразу на 30 строчек и разделил 48-е место с другим университетом благодаря улучшившемуся качеству преподавательской деятельности, проводимых исследований, рейтингу цитируемости и международной репутации", — приводятся в сообщении слова шеф-редактора рейтинга Фила Бэйти.
По его словам, московский Физтех обошел много престижных вузов, включая Университет Британской Колумбии, Мельбурнский университет, Университет штата Пенсильвания и Берлинский университет имени Гумбольдта.
"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" тоже показал хороший результат, разделив 89-е место с другим университетом, хотя он опустился на пять позиций по сравнению с прошлым годом. На самом деле, в целом результат университета оказался чуть лучше, чем в прошлом году, но другие вузы улучшают свои показатели гораздо быстрее", — добавил Бэйти.
Ректор МФТИ Николай Кудрявцев напомнил, что уже второй год подряд МФТИ входит в топ-100 престижного рейтинга THE по физике. "А в этом году мы улучшили свой результат сразу на 40 позиций. Теперь Физтех занимает места в топ-50 двух самых престижных рейтингов по направлению "физика". Фактически это говорит о том, что мировое сообщество признает МФТИ лучшим российским вузом в этой области", — сказал он РИА Новости.
"В том числе благодаря программе 5-100 в институте запущен процесс серьезных изменений, которые касаются не только исследовательской базы, но и учебных программ, цифровизации образования, усилению международного сотрудничества. Поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутом и ожидаем, что в ближайшие годы еще больше укрепим свои позиции как по этому, так и по другим направлениям", — добавил Кудрявцев.
ИТОГИ РЕЙТИНГА
Московский государственный университет им. Ломоносова в рейтинге физико-технических вузов попал в группу мест 101-125. Новосибирский госуниверситет и Томский политехнический университет расположились в группе 126-150. Санкт-Петербургский государственный университет вошел в группу 176-200. Томский госуниверситет попал в группу 201-250, Казанский федеральный университет — в группу 301-400, Высшая школа экономики и университет ИТМО — в группу 401-500. Причем все российские вузы, кроме МИФИ и МФТИ, в прошлом году не оценивались.
Он отметил, что преподаватели университета являются действующими учеными, которые имеют международное признание. Ректор напомнил, что НГУ участвует в 13 коллаборациях по физике элементарных частиц. Ряд коллабораций, куда входит НГУ, имеют большие шансы в ближайшие время совершить прорывные научные открытия. В частности, коллаборация darkside, которая строит детектор темной материи в Италии. Для этой коллаборации в рамках центра физики элементарных частиц и астрофизики разрабатывается детектор, который может повысить на порядок чувствительность экспериментов по поиску темной материи.
"Самые маленькие ускорители электронов, которые мы производим — бетатроны — стали фирменной маркой Томского политехнического, применяются во всем мире. Сегодня политехники востребованы в главном научном центре планеты — ЦЕРНе, плодотворно участвуют в работе нескольких его коллабораций и департаментов (CMS и LHCb, RD51, NA64, COMPASS, ATLAS)", — сказал РИА Новости Чубик.
Еще одним плюсом вуза Чубик назвал рост числа научных публикаций и их цитируемости. Он отметил, что результаты работ ученых ТПУ в области математической и экспериментальной физики, физики плазмы и других физических наук, публикуются в авторитетных международных изданиях с высоким импакт-фактором, и их число растет. Большую роль играют прикладные исследования и разработки политехников в области физики — они расширяют сферу взаимодействия с нашими индустриальными партнерами, среди которых "Росатом" и "Роскосмос", что тоже учитывается в рейтинговых показателях.