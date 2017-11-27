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Образование

МФТИ и МИФИ вошли в топ-100 рейтинга физико-технических вузов по версии THE

13:2527.11.2017
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© Фото : НИЯУ "МИФИ"НИЯУ МИФИНИЯУ МИФИ
© Фото : НИЯУ "МИФИ"

МОСКВА, 27 ноя  РИА Новости. Десять российских вузов вошли в международный рейтинг физико-технических университетов по версии журнала Times Higher Education; лучших результатов добились Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", попав в топ-100, сообщили организаторы исследования.

Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education оценивает университеты по всем ключевым направлениям деятельности: преподавание, исследования, передача знаний и международная работа, используя 13 показателей. Рейтинг был расширен по сравнению с прошлым годом и теперь включает 500 вузов вместо 100, а также выделяет среди них ведущие по таким предметам, как математика, статистика, физика, астрономия, химия, геология и экология.

Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В список лучших университетов мира по версии ТНЕ попали 18 российских вузов
Как отметили составители рейтинга, большая часть вузов из списка лучших университетов находится в США. При этом первое место впервые с 2015 года занял Принстонский университет.

"Это замечательно, что 10 российских вузов вошли в список лучших физико-технических университетов по версии THE. Лучшие показатели продемонстрировал Московский физико-технический институт: он поднялся сразу на 30 строчек и разделил 48-е место с другим университетом благодаря улучшившемуся качеству преподавательской деятельности, проводимых исследований, рейтингу цитируемости и международной репутации", — приводятся в сообщении слова шеф-редактора рейтинга Фила Бэйти.

По его словам, московский Физтех обошел много престижных вузов, включая Университет Британской Колумбии, Мельбурнский университет, Университет штата Пенсильвания и Берлинский университет имени Гумбольдта.

"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" тоже показал хороший результат, разделив 89-е место с другим университетом, хотя он опустился на пять позиций по сравнению с прошлым годом. На самом деле, в целом результат университета оказался чуть лучше, чем в прошлом году, но другие вузы улучшают свои показатели гораздо быстрее", — добавил Бэйти.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев напомнил, что уже второй год подряд МФТИ входит в топ-100 престижного рейтинга THE по физике. "А в этом году мы улучшили свой результат сразу на 40 позиций. Теперь Физтех занимает места в топ-50 двух самых престижных рейтингов по направлению "физика". Фактически это говорит о том, что мировое сообщество признает МФТИ лучшим российским вузом в этой области", — сказал он РИА Новости.

Шеф-редактор рейтинга лучших вузов мира по версии журнала Times Higher Education Фил Бэйти
© Фото : НИТУ "МИСиС"
Шеф-редактор рейтинга лучших вузов мира назвал успешной программу "5-100"
По его словам, этот результат является отражением большой работы по развитию в стенах института исследований по самым передовым областям современной физики. Так, в этом году в вузе создана новая лаборатория по направлению физики квантовых информационных технологий, также большой комплекс исследований ведется в области живых систем.

"В том числе благодаря программе 5-100 в институте запущен процесс серьезных изменений, которые касаются не только исследовательской базы, но и учебных программ, цифровизации образования, усилению международного сотрудничества. Поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутом и ожидаем, что в ближайшие годы еще больше укрепим свои позиции как по этому, так и по другим направлениям", — добавил Кудрявцев.

Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов
© Фото : предоставлено пресс-службой НИЯУ МИФИ
Ректор МИФИ: в России давно пора повысить эффективность аспирантуры
Ректор МИФИ Михаил Стриханов напомнил, что вуз входит в топ-100 предметного рейтинга THE по физическим наукам уже пятый год подряд. "Уверен, что коллектив НИЯУ МИФИ и дальше будет достигать новых важных для нашей страны и мира результатов, в том числе в фундаментальной и прикладной физике. Важная роль в этом принадлежит участию НИЯУ МИФИ в Проекте 5-100, направленном на повышение глобальной конкурентоспособности вузов России", — сказал он РИА Новости.

ИТОГИ РЕЙТИНГА

Московский государственный университет им. Ломоносова в рейтинге физико-технических вузов попал в группу мест 101-125. Новосибирский госуниверситет и Томский политехнический университет расположились в группе 126-150. Санкт-Петербургский государственный университет вошел в группу 176-200. Томский госуниверситет попал в группу 201-250, Казанский федеральный университет — в группу 301-400, Высшая школа экономики и университет ИТМО — в группу 401-500. Причем все российские вузы, кроме МИФИ и МФТИ, в прошлом году не оценивались.

Михаил Федорук
© пресс-служба НГУ
Ректор НГУ о позиции в рейтингах: у нас есть конкурентные преимущества
"В НГУ действительно один из сильнейших физических факультетов страны. Высокое качество образования и научных исследований на факультете обусловлено тесным сетевым взаимодействием с институтами, которые расположены в Академгородке: Институтом автоматики и электрометрии, Институтом физики полупроводников, Институтом лазерной физики, другими институтами и, конечно, Институтом ядерной физики СО РАН, с которым у НГУ шесть совместных базовых кафедр", — сказал РИА Новости ректор НГУ Михаил Федорук.

Он отметил, что преподаватели университета являются действующими учеными, которые имеют международное признание. Ректор напомнил, что НГУ участвует в 13 коллаборациях по физике элементарных частиц. Ряд коллабораций, куда входит НГУ, имеют большие шансы в ближайшие время совершить прорывные научные открытия. В частности, коллаборация darkside, которая строит детектор темной материи в Италии. Для этой коллаборации в рамках центра физики элементарных частиц и астрофизики разрабатывается детектор, который может повысить на порядок чувствительность экспериментов по поиску темной материи.

Ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета Петр Чубик
© Фото : Пресс-служба ТПУ
Ректор ТПУ: мы создаем базу для подготовки инженерной элиты
Как отметил ректор Томского политехнического университета Петр Чубик, ТПУ также является одним из признанных ведущих научных центров в области физики высокоэнергетических процессов, ускорителей заряженных частиц, сильноточной электроники, интроскопии и других. По его словам, исследовательский ядерный реактор при ТПУ, построенный в 60-х, до сих пор действует и находится в активном научном "обороте".

"Самые маленькие ускорители электронов, которые мы производим — бетатроны — стали фирменной маркой Томского политехнического, применяются во всем мире. Сегодня политехники востребованы в главном научном центре планеты — ЦЕРНе, плодотворно участвуют в работе нескольких его коллабораций и департаментов (CMS и LHCb, RD51, NA64, COMPASS, ATLAS)", — сказал РИА Новости Чубик.

Еще одним плюсом вуза Чубик назвал рост числа научных публикаций и их цитируемости. Он отметил, что результаты работ ученых ТПУ в области математической и экспериментальной физики, физики плазмы и других физических наук, публикуются в авторитетных международных изданиях с высоким импакт-фактором, и их число растет. Большую роль играют прикладные исследования и разработки политехников в области физики — они расширяют сферу взаимодействия с нашими индустриальными партнерами, среди которых "Росатом" и "Роскосмос", что тоже учитывается в рейтинговых показателях.

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