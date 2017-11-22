Студентка из Коми победила во всероссийском конкурсе "Универвидение"

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Студентка Республиканской академии государственной службы и управления в Коми Диана Сенькина стала победительницей всероссийского студенческого вокального конкурса "Универвидение", который является аналогом Евровидения для студентов в РФ, сообщили РИА Новости в оргкомитете конкурса.

Финал конкурса "Универвидение" в 2017 году проходил в Сыктывкаре. Всего в конкурсе участвовали представители 27 российских вузов. В финал попали 13 студентов. Имя победителя определилось в ходе голосования в два этапа: сначала свои оценки выставили члены жюри, затем голосование перешло к вузам финалистов. По системе Евровидения в каждом вузе была организована комиссия для выставления баллов от университетов, в нее вошли семь человек: представители вузов – вокалисты, руководители студенческих творческих клубов и представители студенческих объединений.

"Впервые за все года проведения выиграл представитель республики Коми. Выиграла Диана Сенькина из Республиканской академии государственной службы и управления", – сообщили в оргкомитете конкурса.

Как рассказали организаторы, победительница учится на втором курсе по специальности "Зарубежное регионоведение".

"Здесь ставится амбициозная задача: за 5 дней не только выявить финалиста, но и дать огромную базу знаний и навыков в области музыки каждому участнику. Вот уже который год эксперты, организаторы и участники успешно справляются с этой миссией, что мы все можем видеть на гала-концерте", – отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.