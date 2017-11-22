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Образование

Эксперт: даже пятилетний человек имеет право на самоопределение

Сюжет:
Профстандарт учителя: новые возможности роста (42)
09:4822.11.2017
(обновлено: 09:49 22.11.2017)
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© Fotolia / Petro FeketaДети играют в настольные игрыДети играют в настольные игры
© Fotolia / Petro Feketa

О новых возможностях и требованиях, заложенных в профессиональный стандарт педагога и Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказала победитель конкурса "Педагог года Москвы-2016" в номинации "Воспитатель года", воспитатель дошкольного отделения ГБОУ "Школа № 283" г. Москвы Юлия Новоселова.

– Юлия Галимжановна, почему возникла необходимость включить в профессиональный стандарт педагога две категории педагогических работников – "воспитатель" и "учитель"?

– Прежде всего отмечу, что у разработчиков документа не было задачи объединить или тем более уравнять представителей этих профессий. Это не означает, однако, что они существуют отдельно друг от друга. Самое главное, пожалуй, что их связывает, это те уровни квалификации и требования, которые должны предъявляться к педагогу. 

При этом компетенции, предлагаемые к освоению воспитателем, не могут иметь крен в "преподавательскую сторону". Это лишь одно из замечаний, прозвучавших в ходе их общественного профессионального обсуждения. Опасения воспитателей понятны: очень важно, чтобы специалист, занимающийся воспитанием, мог опереться на закон, учитывающий в полной мере специфику его работы. Как и самой системы дошкольного образования. 

– Означает ли это, что до сих пор "воспитатель детского сада", как профессия, оставался вне закона?

Кадр из фильма Детсадовский полицейский(1990)
© Imagine Entertainment, 1990
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– Как вам сказать? С одной стороны, давным-давно сформулированы требования к квалификации воспитателя (в том числе старшего). Достаточно открыть Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, чтобы в этом убедиться. С другой стороны, само дошкольное образование вплоть до 2012 года не являлось у нас самостоятельным уровнем образования.

В глазах государства воспитатель был все это время, я бы сказала, недопедагог. Хотя имел среднее специальное образование. Требование же о том, чтобы он обладал высшим профильным образованием, отсутствовало. Чтобы осуществлять эту работу, достаточно было завершить педагогический колледж или училище. 

– Что же в итоге? Какие требования предъявляются сегодня к представителям этой профессии? 

– Берем в руки закон "Об образовании в Российской Федерации". Читаем: "Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми". Даже в платежных документах, которые выдаются родителям, четко прописано, что плата взимается за "присмотр и уход". В связи с этим создается впечатление, что весь набор требований к воспитателю сводится именно к этим двум пунктам. Но поскольку принятый в 2012 году федеральный закон об образовании закрепил дошкольное звено в качестве ступени общего образования, право на которое гарантируется государством, то и требования к педагогам этой ступени тоже должны были измениться.  

ФГОС педагога дошкольного учреждения: что ждет воспитателей?
© РИА Новости
ФГОС педагога дошкольного учреждения: что ждет воспитателей?
Таким образом в профессиональном стандарте и появился "воспитатель", основная задача которого, согласно ФГОС дошкольного образования, создавать условия для развития ребенка. И это опорное в стандарте понятие – "условия". Стратегически важное для воспитателя и охранительное по отношению к дошкольному периоду развития ребенка в целом. 

На мой взгляд, акцент на "создание условий" является оптимальным решением вопроса о качестве работы дошкольной организации, предотвращая многие конфликты и недоразумения в ее отношениях с внешним миром.     

А что есть эти самые условия? Предметно-пространственная образовательная среда, окружающая воспитанника? Безусловно, она должна быть и насыщенной, и мотивирующей. Затем коммуникация детей между собой. Уровень их культуры, умение и в отсутствии взрослого управлять эмоциями, ладить с товарищами. 

Но возглавляет список условий все же педагог. Его личность, профессионализм, стиль взаимодействия с младшими и делают всю эту среду образовательной. 

– На ваш взгляд, кому новый стандарт предоставляет больше возможностей для самораскрытия – взрослому или ребенку?

– ФГОС кардинально трансформировал систему ценностей внутри дошкольного сообщества. Интересы и право на самоопределение малыша выдвинуты в центр содержательного наполнения стандарта дошкольного образования. Раньше как было? "Я субъект, ты объект – начинаю вливать в тебя знания!". Теперь запрос исходит от ребенка, он "субъект". А их в группе не меньше, чем двадцать пять.  

Профессионализм педагога в том и состоит, чтобы не ущемить право подопечного на выбор, на собственный эксперимент. Если сказать иначе – оставаясь старшим, тем не менее не пользоваться этим, заставляя группу по команде петь, "хором" исследовать объекты, заучивать стихи. Уважать право каждого осваивать образовательный материал в своем темпе и ракурсе.   

Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
© РИА Новости, Инфографика
Профстандарт педагога: новые возможности роста и развития
Этому надо учиться. Ориентиры такого повышения квалификации для педагога и обозначает ФГОС дошкольного образования. Многие называют его стандартом развития. И по праву: потому как невозможно (говорю о воспитателе) создавать условия для развивающегося ребенка, а самому при этом ничего не узнавать, оставаться просто "добрым старшим другом" и "хорошим человеком".

– Исследователи "Высшей школы экономики" уверяют, что современные дети пяти-шести лет уже не хотят ходить в школу. Их осведомленность в этой теме превышает нашу в их возрасте. Ментальность детей изменилась? А закон предписывает готовить из них первоклассников. Нет ли тут противоречия?

– Нет, закон "Об образовании в РФ" определяет цель дошкольного образования иначе. Оно направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных качеств детей. Речь идет об их разностороннем развитии, но с акцентом на достижение "уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования".  

Профильный ФГОС дошкольного образования в свою очередь делает фокус на поддержку разнообразия детства, сохранение его самоценности.

Домашнее обучение. Архивное фото
© Depositphotos / DmitryPoch
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Безусловно, современные дети более информированы о том, что ожидает их после выпускного вечера в дошкольной организации. В условиях московского образовательного комплекса самые старшие из них уже хорошо знакомы со зданием начальной школы, ее педагогами. Воспитанники подготовительных групп осознанно включаются в выбор будущего учителя, являясь активными участниками образовательных отношений. 

Отсутствие же у детей пяти-шести лет желания сесть за парту, на мой взгляд, объясняется их возрастом и не менее важной тягой к игре во всех ее формах и проявлениях. Потребностью в живой коммуникации. Поэтому и переход к следующему уровню образования должен осуществляться в гармонии с индивидуальными задатками ребенка, который в этом возрасте еще, совершенно однозначно, не наигрался. 

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