Школьники из РФ завоевали 5 медалей на международной олимпиаде

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сборная России завоевала пять медалей на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, заняв пятое место в общекомандном зачете, сообщает министерство образования и науки.

"Сборная России завоевала пять медалей на 11-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics — IOAA), проходившей с 12 по 21 ноября в городе Пхукет (Таиланд)", — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале.

Как сообщает ведомство, медали завоевали учащиеся из Московской области, Санкт-Петербурга и Москвы. В неофициальном медальном зачете сборная России заняла пятое место после Таиланда, США (по два золота), Ирана и Индии (по одному).

"Это лучший результат за всю историю участия сборной России в IOAA", — отметили в ведомстве.