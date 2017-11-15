Васильева: более 120 вузов РФ претендуют на звание центра инноваций

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более 120 российских вузов претендуют на звание центра развития инноваций, в декабре из них выберут 40 университетов-победителей, которые получат федеральную поддержку, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на пресс-конференции, посвященной реализации приоритетных проектов ведомства.
Министр пояснила, что в конкурсе могут принять участие федеральные, отраслевые вузы, вузы регионального значения, а также НИИ. По ее словам, финансирование этого проекта составит 13 миллиардов рублей.