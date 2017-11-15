Васильева: более 120 вузов РФ претендуют на звание центра инноваций

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2016

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2016

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более 120 российских вузов претендуют на звание центра развития инноваций, в декабре из них выберут 40 университетов-победителей, которые получат федеральную поддержку, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на пресс-конференции, посвященной реализации приоритетных проектов ведомства.

"Чтобы стать центром инноваций, подали заявки 121 вуз, это очень конкурентный отбор, потому что мы будем отбирать 40 университетов из не менее чем 30 регионов. Фактически получается 3 участника на одно место. Мы подведём итоги в декабре 2017 года", — сказала Васильева.

Министр пояснила, что в конкурсе могут принять участие федеральные, отраслевые вузы, вузы регионального значения, а также НИИ. По ее словам, финансирование этого проекта составит 13 миллиардов рублей.