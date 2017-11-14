РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Десятилетие детства в РФ: из демографической ямы в счастливое детство

18:1514.11.2017
0100
© Fotolia / Romolo TavaniМужчина передает растение ребенкуМужчина передает растение ребенку
© Fotolia / Romolo Tavani

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Всероссийский сетевой форум с участием зарубежных представителей "Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства" состоялся  во вторник, 14 ноября в МИА "Россия сегодня" в Москве. Участники форума представили результаты Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и обсудили перспективы этой стратегии в рамках Десятилетия детства. 

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Президент также поручил правительству утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.

Младенец в роддоме. Архивное фото
© Fotolia / rufous
СМИ: Минтруд предлагает выдавать бесплатные наборы для новорожденных
Как отметила на форуме председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, "реализуя стратегию, мы всегда были сторонниками не ломать, а строить, делать все во имя созидания". "И сейчас мы исходим из того, что социальные обязательства государства должны были исполнены в полном объеме", ‒ подчеркнула она, добавив, что это уже обозначено в бюджете на будущий год, где, по ее словам, предусмотрена отдельная строка "детский бюджет".

Глава комитета призвала представителей органов исполнительной власти субъектов РФ начать работу, связанную со стартом Десятилетия детства, уже с 1 января 2018 года. "Зимние каникулы – великолепная возможность вашими устами заявить о начале Десятилетия детства: мы это сделаем на Кремлевской елке, куда на Рождество приедет Патриарх", ‒ сказала она.

По ее мнению, многие российские регионы эффективно работают на местах: "в некоторых регионах предложения по проведению Десятилетия детства тянут на федеральный уровень". Однако, по словам Зинаиды Драгункиной, какие бы не утверждались планы, корректировать их будет сама жизнь. "Давайте ничего не ждать сверху, а продолжать начатую работу, поскольку в этих вопросах должна быть преемственность", ‒ заключила она.

Идею преемственности поддержала и заместитель министра образования и науки России Татьяна Синюгина. "Десятилетие детства должно стать логическим продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей", ‒ отметила она, добавив, что ведомство старается учитывать все достижения нацстратегии.

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на форуме Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Минздрав предложил включить профилактику абортов в план Десятилетия детства
"У нас сократилось число детей-сирот, обеспечена доступность дошкольного образования, увеличено число инклюзивных школ", ‒ сообщила замминистра, добавив, что приоритетным направлением остается повышение эффективности работы органов опеки и попечительства. Она также сообщила, что Минобрнауки совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит итоговый доклад о реализации Национальной стратегии, где будут подведены итоги за последние пять лет.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, выступая на форуме, подчеркнул своевременность объявления Десятилетия детства. "Мы понимаем, что до 2030 года нас ждет пресловутая демографическая яма, и именно в этот период мы должны приложить максимальные усилия, чтобы поддержать ситуацию с рождаемостью", ‒ сказал он.

При этом замминистра добавил, что ведомство не торопится с сиюминутным утверждением программы Десятилетия детства, а хочет добиться общественного консенсуса и взять на себя посильные задачи.

Ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), член координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Виталий Рубцов озвучил на форуме конкретные задачи, которые являются основой Десятилетия детства: "преодоление крайней бедности семей с детьми за счет развития инструментов материальной поддержки, создание социальной инфраструктуры семьи и детства с опорой на развитие отечественной детской индустрии и совершенствование медицинской помощи детям".

Кроме того, по его словам, крайне важно повышать доступность и качество образования детей различных категорий, обеспечивать их культурное и физическое развития, а также создавать равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Председатель наблюдательного совета благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Ксения Франк высказала мнение, что одна из наиболее срочных задач ‒ разработка эффективной системы профилактики социального сиротства. "Изъятие ребенка из семьи ‒ это всегда травма", ‒ подчеркнула она, добавив, что за формальными отчетами, статистикой и перечнем услуг иногда бывает очень сложно увидеть чувство защищенности и собственного достоинства ребенка. Всех тех, кто влияет на судьбы детей, она призвала учиться слушать и слышать каждого ребенка. 


Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена