Десятилетие детства в РФ: из демографической ямы в счастливое детство

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Всероссийский сетевой форум с участием зарубежных представителей "Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства" состоялся во вторник, 14 ноября в МИА "Россия сегодня" в Москве. Участники форума представили результаты Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и обсудили перспективы этой стратегии в рамках Десятилетия детства.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Президент также поручил правительству утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.

Как отметила на форуме председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, "реализуя стратегию, мы всегда были сторонниками не ломать, а строить, делать все во имя созидания". "И сейчас мы исходим из того, что социальные обязательства государства должны были исполнены в полном объеме", ‒ подчеркнула она, добавив, что это уже обозначено в бюджете на будущий год, где, по ее словам, предусмотрена отдельная строка "детский бюджет".

Глава комитета призвала представителей органов исполнительной власти субъектов РФ начать работу, связанную со стартом Десятилетия детства, уже с 1 января 2018 года. "Зимние каникулы – великолепная возможность вашими устами заявить о начале Десятилетия детства: мы это сделаем на Кремлевской елке, куда на Рождество приедет Патриарх", ‒ сказала она.

По ее мнению, многие российские регионы эффективно работают на местах: "в некоторых регионах предложения по проведению Десятилетия детства тянут на федеральный уровень". Однако, по словам Зинаиды Драгункиной, какие бы не утверждались планы, корректировать их будет сама жизнь. "Давайте ничего не ждать сверху, а продолжать начатую работу, поскольку в этих вопросах должна быть преемственность", ‒ заключила она.

Идею преемственности поддержала и заместитель министра образования и науки России Татьяна Синюгина. "Десятилетие детства должно стать логическим продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей", ‒ отметила она, добавив, что ведомство старается учитывать все достижения нацстратегии.

"У нас сократилось число детей-сирот, обеспечена доступность дошкольного образования, увеличено число инклюзивных школ", ‒ сообщила замминистра, добавив, что приоритетным направлением остается повышение эффективности работы органов опеки и попечительства. Она также сообщила, что Минобрнауки совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит итоговый доклад о реализации Национальной стратегии, где будут подведены итоги за последние пять лет.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, выступая на форуме, подчеркнул своевременность объявления Десятилетия детства. "Мы понимаем, что до 2030 года нас ждет пресловутая демографическая яма, и именно в этот период мы должны приложить максимальные усилия, чтобы поддержать ситуацию с рождаемостью", ‒ сказал он.

При этом замминистра добавил, что ведомство не торопится с сиюминутным утверждением программы Десятилетия детства, а хочет добиться общественного консенсуса и взять на себя посильные задачи.

Ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), член координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Виталий Рубцов озвучил на форуме конкретные задачи, которые являются основой Десятилетия детства: "преодоление крайней бедности семей с детьми за счет развития инструментов материальной поддержки, создание социальной инфраструктуры семьи и детства с опорой на развитие отечественной детской индустрии и совершенствование медицинской помощи детям".

Кроме того, по его словам, крайне важно повышать доступность и качество образования детей различных категорий, обеспечивать их культурное и физическое развития, а также создавать равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Председатель наблюдательного совета благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Ксения Франк высказала мнение, что одна из наиболее срочных задач ‒ разработка эффективной системы профилактики социального сиротства. "Изъятие ребенка из семьи ‒ это всегда травма", ‒ подчеркнула она, добавив, что за формальными отчетами, статистикой и перечнем услуг иногда бывает очень сложно увидеть чувство защищенности и собственного достоинства ребенка. Всех тех, кто влияет на судьбы детей, она призвала учиться слушать и слышать каждого ребенка.



