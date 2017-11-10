Конференцию в СФУ по ленд-лизу приурочили к дате первого перелёта

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Ленд-лиз. Маршруты взаимодействия против общего врага. 75 лет Красноярской воздушной трассе (Аляска – Сибирь)" стартовала в Сибирском федеральном университете (СФУ).

Первый испытательный перелёт по Красноярской воздушной трассе Аляска – Сибирь завершился 11 ноября 1942 года. Именно в эти дни, 75 лет спустя, СФУ проводит эту уникальную конференцию с участием международных экспертов, в том числе, из США.

"Значимость трассы с уникальной длиной 6500 километров трудно переоценить, ведь уже в течение двух недель первые самолёты были отправлены под Сталинградский фронт. Всего за три года эксплуатации воздушного моста через Красноярск прошло чуть более восьми тысячи самолётов", – рассказал один из организаторов мероприятия, сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ Вячеслав Филиппов.

Конференция – промежуточный итог большой кропотливой работы. Сибирский федеральный университет и, в частности, Гуманитарный и Военно-инженерный институты, ведут научные исследования периода Великой Отечественной войны, поисковые работы в крае и по всей России на протяжении нескольких лет.

"Студенты выезжают на места боевых действий, проводят раскопки неучтённых воинских захоронений, отдавая дань памяти всем погибшим соотечественникам. В поле зрения ученых-историков маршруты взаимодействия с союзниками, технические характеристики самолетов ленд-лиза в сравнении с советской техникой, история военных аэропортов, работа авиационных частей того периода", – отметил директор Гуманитарного института СФУ Денис Гергилёв.

В рамках конференции проходит работа в трёх тематических секциях: "Ленд-лиз", "Перегон самолётов на фронт и роль красноярского аэропорта", а также "Работа поисковых отрядов". В пленарном заседании и "круглом столе" принимают участие историки, архивисты, краеведы, представители общественных движений и организаций, поисковые отряды из Иркутской области, Якутска, Хабаровска, Москвы.

В холле библиотеки СФУ открыта выставка экспонатов с мест катастроф самолетов ленд-лиза "До фронта не долетели", выставка постеров художников разных стран "Авиационный ленд-лиз США-СССР", выставка личных вещей, фотографий и документов ветеранов трассы "Памяти отцов".



