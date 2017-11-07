Лучший директор 2017 – учитель в третьем поколении

Победителем Всероссийского конкурса "Директор школы 2017" стал директор казанской школы № 85 с углубленным изучением отдельных предметов Ренат Хайбуллин. Сразу после церемонии награждения он дал интервью корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

– Ренат Равилевич, какие тропинки привели вас в Москву, на конкурс руководителей образовательных организаций?

– В прошлом году в нем участвовали мои казанские товарищи – директора школ нашего района. По их настоятельному совету я и вошел в число конкурсантов этого года.

Любое соревнование такого рода кажется недостижимой планкой, пока в нем не примет участие кто-то из твоих знакомых. Так было и со мной. Когда понял, что это в принципе реально, мои сомнения испарились. Так что в Москву я шел уже протоптанной тропой.

– Во-первых, мне было интересно испытать себя. Мне это всегда интересно. Поясню: в роли руководителя образовательной организации я оказался относительно недавно. Поэтому, вероятно, не успел пока утратить здорового ученического любопытства ко всему необычному и новому.

Вторая причина – хотелось привлечь внимание, безусловно. Но не к себе, а к нашей восемьдесят пятой школе. Явить миру то, чем богаты, и поделиться мыслями о том, почему мы, несмотря на множество проблем, этому рады.

Еще один резон. Обычно своим коллегам учителям я рекомендую не пренебрегать участием в профессиональных состязаниях. Это принципиальная позиция, высказанная на словах. Но если ты ждешь энтузиазма от других, то должен и сам показывать им пример – на деле.

– Сколько лет вы директорствуете? Чем необычна ваша школа?

– Шестой год. Пришел в нее из другой, где преподавал историю. И она мне сразу понравилась, хотя на внешний взгляд ничем не привлекает. Обычная микрорайонная одиннадцатилетка со своими плюсами и минусами. Но у нас удивительные дети. Не в плане "сильные-слабые", а как вам сказать? Изо дня в день я наблюдаю интереснейший детский цветник.

– Что вы имеете в виду?

– Это нелегко объяснить. Понятно, что одинаковых, повторяющихся школ на этом свете не бывает, все школы необычны. Но есть среди них организации, имеющие возможность отбирать детей. Это неплохо, в общем. И, наряду с престижными, существуют школы, которые не могут позволить себе выбирать учеников. Назовем их "микрорайонными".

Парадокс в том, что в наше учебное заведение (подчеркну: естественным путем, по признаку близости проживания) подтянулись дети удивительные. По своей воспитанности, реакции на взрослого, пониманию того, как можно и как нельзя вести себя в школе и на людях.

Причем эти "можно-нельзя" мы ни в кого не вбиваем, простите за некоторую резкость. Даже осознавая, что их школа не элитная, наши ребята ее все равно уважают – этот факт я считаю поистине замечательным. Даже не очень сильный в классе ребенок не позволяет себе негативных проявлений. Поэтому и атмосфера в школе такая хорошая.

– В числе углубленных предметов назову в первую очередь русский язык. Для нас, граждан, живущих в Татарстане, это все-таки объективная необходимость. Плюс мы экспериментируем с углублением в области преподавания английского языка. Но делаем это осторожно, только в некоторых классах.

– Какое из семи испытаний конкурса далось вам труднее других?

– Оно носило название "Локальный акт". Я понимаю, что управленец должен уметь анализировать юридические документы. Но это не всегда легко. Кроме того, нам, конкурсантам, объективно не хватило знаний, сноровки в области юриспруденции. Сложна была и "Аналитика социологических исследований".

– Как вы думаете, почему именно вам достался главный приз? Рассчитывали на победу?

– На протяжении всего конкурсного марафона мною руководила одна цель – пройти на следующий этап. В каждом из семи туров. Таким образом, судя по этому критерию, попадание в супердесятку меня бы вполне устроило. Ну а дальше – просто повезло.

– Позвольте, я покажу номерок, который получил в здешнем гардеробе, с цифрой "310". Взяв его в руки, удивился. Дело в том, что в этом году на конкурс поступило триста десять заявок. Молнией в голове: такое совпадение не может быть случайным.

– То есть, вы суеверный директор?

– В нашей работе как иначе? Это минное поле, здесь без фортуны никуда. Подготовить каждого ученика на "отлично" или, опять же, обезопасить каждую детскую жизнь со стопроцентной гарантией вряд ли возможно. Конечно, мы делаем для этого все, но поручиться за полный успех было бы слишком самонадеянно в школе, куда ежедневно входит девятьсот детей.

– И все равно вы пришли именно в эту профессию. Почему?

– Я учитель в третьем поколении и всю свою сознательную жизнь провел среди педагогов и детей. У меня просто вариантов других не было!