Руководители молодежных медиа обсудят в Москве проблемы качества контента

Москва, 7 ноя – РИА Новости. Руководители российских студенческих СМИ обсудят проблемы создания качественного контента. Обсуждение пройдет в рамках работы II Всероссийского конгресса молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения "МАСТКОНГРЕСС" на площадке МИА "Россия сегодня" 20-22 ноября, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.

Основную идею конгресса организаторы сформулировали в виде тезиса "Я – медиа". Участники мероприятия обсудят, как в современном мире, на стыке журналистики и технологий, молодому специалисту СМИ создавать и продвигать качественный контент.

В вузах России с каждым годом появляется все больше медиацентров, а те, которые уже существуют, стремительно развиваются и профессионально растут, отметил исполнительный директор МАСТ Владимир Косенчук.

"Медиацентрам важно обмениваться опытом, налаживать профессиональные связи и осваивать современные тренды. Эти возможности и предоставляются для руководителей студенческих СМИ на Всероссийском конгрессе молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения", — рассказал он РИА Новости.

В этом году основными темами дискуссий конгресса станут продвижение молодежных медиапроектов, монетизация контента, создание и развитие медиацентра, а также интеграция основных трендов в сфере медиа в работу студенческих СМИ. Перед участниками выступят профессиональные медиаменеджеры, журналисты, представители сфер образования и молодежной политики. Участники "МАСТКОНГРЕССа" проведут день в редакциях ведущих СМИ России.

В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей конкурса на лучший медиацентр среди вузов России.

"МАСТКОНГРЕСС – ключевое мероприятие для молодежных медиа России. Его результаты будут отражены в итоговой резолюции, как и в прошлом году. Этот документ – основа для работы студенческих медиацентров и молодежных медиа на следующий год", — сообщил Владимир Косенчук.

Принять участие в мероприятии могут руководители студенческих медиацентров, молодежных медиа в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация продлится до 13 ноября на сайте АИС "Молодежь России".

Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения проводится второй год. В 2016 году в нем приняли участие около 400 руководителей студенческих медиацентров, молодежных СМИ, молодых специалистов медиасферы из 134 образовательных организаций России и стран СНГ. Организатором мероприятия выступает Международная ассоциация студенческого телевидения.



