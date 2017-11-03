Директор казанской школы стал победителем всероссийского конкурса

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Директор казанской школы №85 с углубленным изучением отдельных предметов Ренат Хайбуллин стал победителем ежегодного Всероссийского конкурса "Директор школы" в 2017 году, имя победителя было объявлено в пятницу на торжественной церемонии награждения.

В тройку победителей также вошли директор лицея №180 "Полифорум" Алексей Крылов из Екатеринбурга (второе место) и директор средней школы №97 Евгений Карташов из Железногорска Красноярского края (третье место).

Как сообщили организаторы, тема конкурса этого года ‒ "Российская школа: векторы успеха", тема конкурсного эссе на этот раз звучала так: " Школа без отстающих: мои управленческие стратегии".

Очный тур и финал конкурса в 2017 году по традиции прошли в Москве при участии признанных экспертов в сфере образования, а также конкурсантов прошлых лет. Кроме конкурсных испытаний, дни очного тура были насыщены мастер-классами, мероприятиями и встречами. Призеры и победители получили ценные подарки от оргкомитета и партнеров конкурса.

В финальных мероприятиях творческого состязания участие приняли 310 директоров, представляющих 61 регион Российской Федерации.

Конкурс проводится ежегодно с 2010 года старейшим журналом для руководителей образовательных организаций "Директор школы". Всего за семь лет существования конкурса в нем приняли участие более 3,5 тысячи директоров школ из 83 регионов России.