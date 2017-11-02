Менее половины выпускников-дефектологов идут работать в сферу образования

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Меньше половины специалистов-дефектологов, которые выпускаются из высших учебных заведений, приходят на работу в сферу образования, сказала замминистра образования и науки России Татьяна Синюгина на съезде дефектологов.

Она отметила, что сейчас в дошкольных и школьных организациях работают более 80,5 тысяч дефектологов. В этом учебном году в образовательных организациях требуется почти 11 тысяч дефектологов различных специальностей.

"Ежегодно мы выпускаем более 7 тысяч молодых специалистов, но из них работать в систему образования приходит только три тысячи", — сказала Синюгина, отметив, остается еще вопрос, сколько из пришедших специалистов остается после года, двух, пяти лет работы.

Дефектолог — это преподаватель, который специализируется на занятиях с детьми, которые отстают в физическом или психическом развитии.