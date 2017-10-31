СФУ и Университет Барселоны запустили учебную программу по экомониторингу

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Институт экологии и географии Сибирского федерального университета (ИЭиГ СФУ) запустил новую магистерскую программу по подготовке специалистов в области экологии и природопользования "Экологический мониторинг" с двуязычным русско-английским учебным модулем, разработанным совместно с преподавателями Университета Барселоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФУ.

Двуязычный модуль, который включает двухсторонний академический обмен, вебинары и мастер-классы, предназначен для студентов, имеющих базовое образование в области естественных наук, и желающих освоить современные методы исследований в области экологии и рационального природопользования. Обучение платное, набор ведется в течение семестра.

Теоретическая база модуля была создана в тесной кооперации ученых из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, СФУ и Университета Барселоны (Испания). Обучение, стартовавшее в сентябре 2017 года, предусматривает групповые занятия в течение 18 недель, а также обучение по индивидуальному плану. Слушателями первого набора стали 11 бакалавров, прошедшие конкурсный отбор.

Модульная система обучения востребована во всем мире за счет гибкости в выборе дисциплин и повышения качества подготовки слушателей, рассказала профессор кафедры экологии и природопользования ИЭиГ СФУ, куратор международных обменов по направлению "Экология и природопользование" Ирина Безкоровайная.

"Наши коллеги из Института леса расскажут об использовании ГИС-технологий в экологическом мониторинге наземных экосистем и станут руководителями научно-исследовательских практик студентов на экспедиционных базах Института. Раздел, посвященный мониторингу лесных экосистем и экологии лесных пожаров, послепожарной регенерации лесных экосистем подготовлен профессорами из Университета Барселоны при участии сотрудников нашей кафедры. Мы, в свою очередь, работали над разделом биоиндикации и биомониторинга окружающей среды", — сообщила она РИА Новости.

Научными руководителями программы "Экологический мониторинг" стали профессор кафедры экологии и природопользования ИЭиГ Юрий Григорьев и профессор Университета Барселоны Рамон Валеха (V. Ramon Vallejo Calzada).