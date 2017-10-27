Театральные постановки являются важным разделом арт-терапии

Различные театральные постановки являются важной частью арт-терапии, так как во время выступления пациента на сцене можно использовать многие терапевтические методики. Об этом в ходе международной научно-практической конференции "Арт-терапия и арт-педагогика: перспективы развития в образовании и социальной сфере" рассказал психолог, консультант Службы помощи (город Берлин, Германия) Леонид Хает.

В частности, психолог сообщил об участии своих пациентов в постановках кукольного театра.

"В качестве реквизита мы используем и больших кукол, и самых маленьких, это могут быть марионетки, перчаточные куклы. Еще используем самые обычные игрушки", — сообщил Хает.

Театр также может быть частью такого направления, как арт-профилактика. Об этом направлении рассказал художник и арт-терапевт Олег Федоров. Он отметил, что арт-профилактику можно считать одним из древних видов психологической разгрузки. Поход в театр, чтение книг, посещение кинотеатров — это все арт-профилактика.

От арт-терапии это направление отличается тем, что арт-профилактика не направлена на конкретного человека и является более общей."Но все равно она при этом имеет оздоравливающее воздействие", — подчеркнул Федоров.

Также Федоров отметил, что арт-профилактика может быть импрессивной и экспрессивной.

"Импрессивное — это когда человек просто ходит и смотрит что-то, пассивное восприятие искусства. А экспрессивное — это когда человек самостоятельно или в группе занимается творчеством", — сообщил Федоров.

Конференция "Арт-терапия и арт-педагогика: перспективы развития в образовании и социальной сфере" организована Российской академией образования, Российской арт-терапевтической ассоциацией и проходит в Москве с 25 по 27 октября 2017 года.

Задачи конференции — содействие развитию арт-терапии как научно-практической дисциплины, ее вовлечению в образовательный процесс, а также развитие международного сотрудничества представителей профессионального сообщества специалистов в области арт-терапии и арт-педагогики.