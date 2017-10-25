Эксперт: арт-терапия должна говорить на языке ФГОСа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Арт-терапия способна помочь ребенку в самореализации, снизить уровень его психического напряжения, а также осознать то, что с ним происходит на данном этапе жизни. Об этом рассказал заведующий кафедрой педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук, доцент Олег Эрлих в рамках международной научно-практической конференции "Арт-терапия и арт-педагогика: перспективы развития в образовании и социальной сфере".

Он также отметил, что арт-терапия способна помочь и в достижении целей, которые перед учителем ставит федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Однако, по словам эксперта, на сегодняшний день арт-педагоги и арт-терапевты остаются невостребованными в системе школьного образования.

"В любой системе надо говорить на ее языке. То, что вы предлагаете, нужно оформлять под требования и задачи, прописанные в федеральном государственном образовательном стандарте", — сказал Олег Эрлих, обращаясь к коллегам.

Он также отметил: когда арт-терапевт направляется преподавать в школу, он должен понимать, что в первую очередь идет туда организовывать работу детей, а не заниматься самореализацией.

Конференция "Арт-терапия и арт-педагогика: перспективы развития в образовании и социальной сфере" организована Российской академией образования, Российской арт-терапевтической ассоциацией и проходит в Москве с 25 по 27 октября 2017 года. Задачи конференции — это содействие развитию арт-терапии как научно-практической дисциплины, ее вовлечению в образовательный процесс, а также развитие международного сотрудничества представителей профессионального сообщества специалистов в области арт-терапии и арт-педагогики.