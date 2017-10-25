Собянин поручил сократить дифференциацию в зарплатах московских учителей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту образования и руководству школ уменьшить дифференциацию в зарплатах московских учителей, об этом он сказал, выступая с ежегодным отчётом в Мосгордуме.

"Прошу департамент образования и руководство школ принять меры по уменьшению дифференциации по оплате труда педагогов. Чтобы не было такой советской уравниловки. А оплата по справедливости и за счет повышения оплаты труда тем педагогам, которые получают незаслуженно мало", — сказал Собянин.

Он также отметил, что за последние годы средняя зарплата московских учителей выросла почти в два раза и сегодня превышает 75 тысяч рублей. "Больше возможностей стало и для повышения квалификации педагогов", — отметил мэр.