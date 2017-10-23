ОНФ организует мобильные программы дополнительного образования для детей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) организуют мобильные программы дополнительного образования для детей, проживающих в местах, в которых невозможно открыть постоянно действующие бесплатные секции, сказала координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям", депутат ГД Любовь Духанина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По ее словам, в рамках проекта в Карелии уже проводятся выездные однодневные занятия в селах, куда порой трудно добираться волонтерам. В Пермском крае реализуется проект "Мобильный педагог", в котором уже задействованы 25 учителей из 50 сельских школ.