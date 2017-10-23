ОНФ организует мобильные программы дополнительного образования для детей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) организуют мобильные программы дополнительного образования для детей, проживающих в местах, в которых невозможно открыть постоянно действующие бесплатные секции, сказала координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям", депутат ГД Любовь Духанина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мобильные образовательные программы уже активно развиваются в ряде регионов: в Брянской области, Пермском крае, Республике Карелия. Позитивный опыт этих регионов необходимо изучать и широко тиражировать, мы будем этим заниматься. Это предоставит детям и подросткам сельских поселений реальную возможность попробовать свои силы в разнообразных видах дополнительного образования", — сказала Духанина.

По ее словам, в рамках проекта в Карелии уже проводятся выездные однодневные занятия в селах, куда порой трудно добираться волонтерам. В Пермском крае реализуется проект "Мобильный педагог", в котором уже задействованы 25 учителей из 50 сельских школ.