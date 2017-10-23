Васильева: мы констатируем рост интереса к профессии педагога

МОСКВА, 23 окт ‒ РИА Новости. Ректоры большинства педагогических вузов России приняли участие во Всероссийской конференции по обсуждению результатов комплексного проекта по модернизации педагогического образования. На этой конференции, которая завершилась в пятницу поздно вечером в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ), эксперты обсудили перспективы развития педагогического образования в России.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что развитие педагогического образования на сегодняшний день является одним из стратегических направлений министерства. Такое внимание, по ее словам, обусловлено пониманием значимой роли педагога в обществе.
В настоящее время подготовка студентов по педагогическим программам ведется в 255 российских вузах, в которых обучается более 436 тысяч человек. "Мы констатируем, что несколько лет подряд реально растет интерес к профессии педагога, сильные абитуриенты выбирают педагогические направления подготовки", ‒ подчеркнула Ольга Васильева, добавив, что существенно растет количество стобалльников, поступающих в педагогические вузы. Министр назвала это большим достижением.
Комплексный проект был направлен на изменение содержания подготовки педагогических кадров в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС).
Он был реализован в два этапа (2014-2015 гг.‒ 1 этап, 2016-2017 гг. ‒ 2 этап). В реализации приняли участие 65 образовательных организаций высшего образования, расположенных в 51 субъекте 8 федеральных округов РФ.
По итогам были разработаны и апробированы 42 новые профессиональные образовательные программы подготовки педагогических кадров. Кроме того, по словам Аркадия Марголиса, за 4 года была существенно усилена практическая подготовка выпускников, разработана и успешно апробирована процедура независимой оценки профессиональных компетенций выпускников в соответствии с требованиями профстандартов.
Ректор МГППУ Виталий Рубцов построил свое выступление в духе "что было, что есть, на чем сердце успокоится". "Мы хотели построить такую систему педагогического образования, чтобы в результате у наших выпускников была сформирована полноценная профессиональная деятельность. Эту деятельность надо было изучить и расписать. Нам было важно не упустить не только предметную подготовку содержания, но и сам способ передачи этого содержания, поскольку без глубокой предметной подготовки, без глубоких психолого-педагогических и коммуникативных компетенций мы не получим достойного педагога", ‒ пояснил он, говоря о том, "что было".
Говоря о том, "что есть", ректор сообщил, что "есть хорошо проработанная система образовательных программ и есть профессиональное сообщество, которое начинает разворачивать процессы организации педагогического образования в соответствии с профессиональной деятельностью".
А "сердце успокоится", по его мнению, в том случае, если эту систему педагогического образования рассматривать в контексте Национальной системы учительского роста.