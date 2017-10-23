Васильева: мы констатируем рост интереса к профессии педагога

МОСКВА, 23 окт ‒ РИА Новости. Ректоры большинства педагогических вузов России приняли участие во Всероссийской конференции по обсуждению результатов комплексного проекта по модернизации педагогического образования. На этой конференции, которая завершилась в пятницу поздно вечером в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ), эксперты обсудили перспективы развития педагогического образования в России.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что развитие педагогического образования на сегодняшний день является одним из стратегических направлений министерства. Такое внимание, по ее словам, обусловлено пониманием значимой роли педагога в обществе.

Вместе с тем, как заметила министр, в стране был период, когда по разным причинам общественное отношение к миссии педагога немного изменилось. "Тем не менее, каждый народ в мире прекрасно понимает, что именно педагог – его образовательная и воспитательная миссия ‒ оказывает большое внимание на формирование человека, его духовных ценностей и гражданской идентичности", ‒ отметила она.

В настоящее время подготовка студентов по педагогическим программам ведется в 255 российских вузах, в которых обучается более 436 тысяч человек. "Мы констатируем, что несколько лет подряд реально растет интерес к профессии педагога, сильные абитуриенты выбирают педагогические направления подготовки", ‒ подчеркнула Ольга Васильева, добавив, что существенно растет количество стобалльников, поступающих в педагогические вузы. Министр назвала это большим достижением.

Первый проректор МГППУ, научный руководитель проекта экспертно-аналитического сопровождения модернизации педагогического образования Аркадий Марголис, подводя итоги конференции, напомнил, что проект по модернизации педагогического образования был инициирован Минобрнауки по поручению президента РФ об усилении практической подготовки кадров и независимой оценке квалификации.

Комплексный проект был направлен на изменение содержания подготовки педагогических кадров в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС).

Он был реализован в два этапа (2014-2015 гг.‒ 1 этап, 2016-2017 гг. ‒ 2 этап). В реализации приняли участие 65 образовательных организаций высшего образования, расположенных в 51 субъекте 8 федеральных округов РФ.

По итогам были разработаны и апробированы 42 новые профессиональные образовательные программы подготовки педагогических кадров. Кроме того, по словам Аркадия Марголиса, за 4 года была существенно усилена практическая подготовка выпускников, разработана и успешно апробирована процедура независимой оценки профессиональных компетенций выпускников в соответствии с требованиями профстандартов.

Еще одним важным полученным результатом эксперт назвал сплоченное экспертное сообщество. Он также поддержал предложение, которое высказали многие ректоры, создать на базе вузов–участников проекта Центры непрерывного педагогического образования.

Ректор МГППУ Виталий Рубцов построил свое выступление в духе "что было, что есть, на чем сердце успокоится". "Мы хотели построить такую систему педагогического образования, чтобы в результате у наших выпускников была сформирована полноценная профессиональная деятельность. Эту деятельность надо было изучить и расписать. Нам было важно не упустить не только предметную подготовку содержания, но и сам способ передачи этого содержания, поскольку без глубокой предметной подготовки, без глубоких психолого-педагогических и коммуникативных компетенций мы не получим достойного педагога", ‒ пояснил он, говоря о том, "что было".

Говоря о том, "что есть", ректор сообщил, что "есть хорошо проработанная система образовательных программ и есть профессиональное сообщество, которое начинает разворачивать процессы организации педагогического образования в соответствии с профессиональной деятельностью".

А "сердце успокоится", по его мнению, в том случае, если эту систему педагогического образования рассматривать в контексте Национальной системы учительского роста.