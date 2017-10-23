Более 30 тыс детей используют сертификаты на бесплатное посещение кружков

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Более 30 тысяч детей в разных регионах России получили возможность бесплатно посещать кружки и секции по специальным сертификатам, сказала координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Равные возможности – детям" Любовь Духанина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Механизм персонифицированного финансирования в пилотных регионах запускался при поддержке активистов ОНФ. В настоящее время он проходит апробацию в девяти субъектах России: сертификаты на бесплатное посещение детьми кружков и секций уже используют более 30 тысяч детей. Другие регионы изучают успешный опыт внедрения этой системы с целью дальнейшего тиражирования", — сказала Духанина.

Она добавила, что в течение полутора лет эксперты ОНФ совместно с представителями Минобрнауки России активно занимались формированием модулей сертификатов, а также разработкой актов регионального и местного уровней в пилотных регионах, внедряющих новый механизм финансирования дополнительного образования.

"Одной из приоритетных задач проекта является информирование родителей – активисты Народного фронта рассказывают, как получить сертификат на ребенка, где его можно забрать и как использовать", — сказала Духанина.

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева ранее называла пять направлений дополнительного образования, которые, по ее мнению, должны быть в каждой школе и проводиться бесплатно: театральный, музыкальный, технический, спортивный кружки и шахматы.