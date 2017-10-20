Исследователи МГПУ: экскурсии превращают Москву в образовательный ресурс

20 окт — РИА Новости. Анна Курская. Экскурсионная деятельность в Москве десятилетиями была ориентирована на гостей столицы и школьников. Основное внимание гиды традиционно уделяли историческому центру города, экскурсии носили обзорный характер. Такой подход существует и сегодня, однако в последнее время стали появляться новые образовательные экскурсии: расширились их целевая аудитория, география и тематика, появились новые форматы их проведения.

Сегодня экскурсии по Москве не только сохранили свою привлекательность для гостей столицы, но и стали популярной формой проведения досуга для москвичей разного возраста, рассказала заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик института системных проектов Московского городского педагогического университета (МГПУ) Екатерина Асонова.

"Мы провели мониторинг образовательных и просветительских событий Москвы и узнали, что с каждым годом в столице все больше и разнообразнее рынок предложений в сфере открытого, неформального образования. Основной тренд: "Узнавать новое — это здорово, это модно, это может быть образом жизни"", – сообщила она РИА Новости.

Сотрудники лаборатории социокультурных образовательных практик института системных проектов МГПУ проанализировали сайты 19 организаций (независимых образовательных проектов, экскурсионных бюро и туристических компаний), организующих экскурсии и квесты по Москве.

Выяснилось, что существуют образовательные проекты, ориентированные на детей ("Маленькими шагами по большому городу", "Скороходы", "Квестигра") и проекты, ориентированные на подростков и взрослых ("Москва, которой нет", "Моспешком", "Экскурс-бюро № 1", "МоскваХод").

Однако большинство проектов создают мероприятия как для детей, так и для взрослых ("Московские гуляки", "Шагаю по Москве", "Москва глазами инженера", "Иди и смотри", "Радостные открытия") и позиционируют себя как организаторов познавательного семейного досуга.

Центр и окраины

Традиционно наибольшей популярностью в Москве пользуются экскурсии по центру города, где высока концентрация памятников истории и культуры. Особенно востребованными направлениями оказались Замоскворечье (35 экскурсионных предложений от 19 проектов), Бульварное кольцо (35 экскурсий по различным бульварам), Арбат (22 маршрута), Китай-город (15 экскурсий), Кремль (14 экскурсий), Пречистенка и Хитровка (по 10 экскурсионных предложений).

В то же время активно проводятся экскурсии и за пределами центра города, например, в районах с богатой историей, таких как Сокол (3 экскурсионных предложения от 19 проектов) и Сокольники (5 экскурсионных предложений), в усадьбах (более 37 экскурсий по различным усадьбам), на ВВЦ (4 экскурсионных предложения).

Некоторые тематические экскурсии предлагают москвичам и гостям столицы побывать в разных районах города (4 обзорные экскурсии, посвященные сталинским высоткам, 3 экскурсионных предложения по МОЖД). Экологические экскурсии (экскурсии эколого-просветительской площадки "Центр экономии ресурсов") могут проходить практически в любом парке или лесу.

Квесты и образовательные проекты

В последнее время расширилось и представление о самой экскурсии. Кроме обзорных, автобусных и пешеходных прогулок по городу появляются квесты, квест-экскурсии, интерактивные занятия, постепенно завоевывающие популярность у москвичей.

В этих жанрах работают проекты "Квестигра", "Радостные открытия", "Скороходы", "Ходилки-бродилки", "QuestPlanet", "Москва глазами инженера", эколого-просветительская площадка "Центр экономии ресурсов". Они разрабатывают мероприятия таким образом, чтобы участники получали знания, делали свои открытия в ходе интеллектуальной игры, выполняя различные игровые и творческие задания.

Подобные образовательные игры проводятся в городском пространстве, музее или школе. Родители с детьми могут использовать их для проведения семейного досуга, изучения отдельных тем школьной программы.

"Музеи, библиотеки, коммерческий образовательный сектор выступают активными и полноправными игроками на поле общего образования, предлагая свои площадки, свои сценарии, свои образовательные услуги. Меняется разделение труда в сфере школьного образования, меняется роль учителя, которому сегодня иногда важнее выступить медиатором процесса, не замыкая на себе источники получения знаний и умений", – отметила Екатерина Асонова.

В последнее время расширилось и тематическое разнообразие современных экскурсий. Городская среда становится дополнительным образовательным ресурсом для детей и взрослых.

Сегодня существуют литературные (более 30 экскурсионных предложений), инженерные (практически все программы проекта "Москва глазами инженера"), биологические (более 20 экскурсионных предложений) экскурсии, а также экскурсии и квесты на иностранных языках (более 20 программ).

Практически все экскурсии имеют архитектурную и историческую направленность. Они подходят не только для проведения интересного и познавательного досуга, но и для освещения различных тем по широкому кругу школьных предметов: от истории мировой художественной культуры до окружающего мира, от биологии до иностранного языка.

Литературные экскурсии

Исследователи отдельно проанализировали литературные экскурсии, которые предлагаются в Москве. Они выяснили, что на сегодняшний день существует более 60 подобных предложений, причем экскурсии проводятся не только в музеях, но и за их пределами.

Абсолютный лидер этого направления – экскурсии, посвященные жизни и творчеству М.А. Булгакова (22 экскурсионных предложения от 9 компаний). При этом 13 из них полностью посвящены роману "Мастер и Маргарита". Среди них есть экскурсии пешеходные и автобусное, дневные и ночные, а также театрализованные.

На втором месте по распространенности – городские экскурсии, посвященные А.С. Пушкину и его творчеству (8 экскурсионных предложений).

Литературные экскурсии – это не только классика и школьная программа, выяснили исследователи. Пять из 13 экскурсионных бюро предлагают 6 экскурсий, посвященных Гиляровскому и его книге "Москва и москвичи" под неизменным названием "Москва Гиляровского". Есть также 4 экскурсионных предложения по книгам Б. Акунина о приключениях Эраста Фандорина.

Несколько экскурсий среди предложений турагентств посвящены жизни и творчеству В. Маяковского, С. Есенина, М. Цветаевой, А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова.

"Среди проанализированных нами экскурсионных бюро "эксклюзивные" экскурсии посвящены жизни и творчеству В. Шаламова, А. Блока, А. Ахматовой, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, А.С. Грибоедова, И.С. Тургенева. В большинство из них входит посещение мемориальных музеев. Самыми редкими оказались, как ни странно, экскурсии по сказкам Пушкина, "Войне и Миру", а также "Двенадцати стульям"", – рассказала Екатерина Асонова.

По ее словам, сегодня образование вышло из границ школы не только пространственно, но и временно: получение знаний стало формой модного досуга для взрослых горожан.

"Именно так мы трактуем такое разнообразие и популярность литературных экскурсий: литературные имена Москвы – это ее культурный код, имя писателя, название произведения – это приглашение в свой круг. И для нас принципиально важным было выделить, какие имена и названия попали в этот круг: Булгаков, Пушкин, Гиляровский, а рядом с ними Эраст Фандорин", – подчеркнула эксперт.





В помощь учителю

Большинство независимых образовательных проектов готовы создавать мероприятия разного формата на заказ, что дает возможность заинтересованным учителям использовать экскурсию или квест по Москве как часть учебной программы. Такую возможность предоставляют сайты семи проектов ("Скороходы", "Маленькими шагами по большому городу", "Шагаю по Москве", "Иди и смотри", "Радостные открытия", "Незабываемая Москва", "Москва глазами инженера").

Помимо этого, компания "Мос-Тур" предлагает подборки экскурсий по направленности, по классам, по школьным предметам, что упрощает учителю поиск и выбор мероприятия. Проект "Московские Гуляки" не выделяет детские или школьные экскурсии в отдельную группу, однако в описании некоторых мероприятий указывает на то, что они могут подойти для детей и взрослых, а также для внеклассного мероприятия.

Некоторые проекты размещают на своих сайтах информацию, которой могут пользоваться учителя, хотя и не всегда очевидно. Проект "Москва, которой нет" публикует на своем сайте различные статьи в разделе "Истории"; компания "Квестигра" в разделе "Это интересно" публикует статьи, рецензии и аннотированные библиографии; проект "Москва глазами инженера" выкладывает научно-популярные статьи в разделе "Блог".

И, наконец, всего один проект – эколого-просветительская площадка "Центр экономии ресурсов" – имеет на своем сайте отдельную страницу для преподавателей. Там размещаются видеозаписи онлайн-лекций, обучающие фильмы, методические пособия и инфографики (листовки, плакаты и прочее), которыми могут пользоваться учителя.

Одна из актуальных задач МГПУ сегодня – внесение принципиальных изменений в программы подготовки студентов, повышения квалификации педагогов, позволяющие им быть полноправными участниками, субъектами развития городской образовательной инфраструктуры, сообщила Екатерина Асонова.

"С этого года в программе подготовки всех педагогических специальностей появилась социокультурная практика – учебная практика, в ходе которой студенты изучают город. А в число программ повышения квалификации МГПУ вошли курсы "Технологии использования образовательного потенциала музеев, театров, библиотек в процессе школьного образования"", — заключила эксперт.