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Образование

Исследователи МГПУ: экскурсии превращают Москву в образовательный ресурс

11:3020.10.2017
(обновлено: 11:35 20.10.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТуристы на Красной площади в МосквеТуристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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20 окт — РИА Новости. Анна Курская. Экскурсионная деятельность в Москве десятилетиями была ориентирована на гостей столицы и школьников. Основное внимание гиды традиционно уделяли историческому центру города, экскурсии носили обзорный характер. Такой подход существует и сегодня, однако в последнее время стали появляться новые образовательные экскурсии: расширились их целевая аудитория, география и тематика, появились новые форматы их проведения.

Сегодня экскурсии по Москве не только сохранили свою привлекательность для гостей столицы, но и стали популярной формой проведения досуга для москвичей разного возраста, рассказала заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик института системных проектов Московского городского педагогического университета (МГПУ) Екатерина Асонова.

"Мы провели мониторинг образовательных и просветительских событий Москвы и узнали, что с каждым годом в столице все больше и разнообразнее рынок предложений в сфере открытого, неформального образования. Основной тренд: "Узнавать новое — это здорово, это модно, это может быть образом жизни"", – сообщила она РИА Новости.

Посетительница на выставке в Музее Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В Музее Москвы запускают новый формат экскурсий
Сотрудники лаборатории социокультурных образовательных практик института системных проектов МГПУ проанализировали сайты 19 организаций (независимых образовательных проектов, экскурсионных бюро и туристических компаний), организующих экскурсии и квесты по Москве. 

Выяснилось, что существуют образовательные проекты, ориентированные на детей ("Маленькими шагами по большому городу", "Скороходы", "Квестигра") и проекты, ориентированные на подростков и взрослых ("Москва, которой нет", "Моспешком", "Экскурс-бюро № 1", "МоскваХод"). 

Однако большинство проектов создают мероприятия как для детей, так и для взрослых ("Московские гуляки", "Шагаю по Москве", "Москва глазами инженера", "Иди и смотри", "Радостные открытия") и позиционируют себя как организаторов познавательного семейного досуга.

Центр и окраины

Традиционно наибольшей популярностью в Москве пользуются экскурсии по центру города, где высока концентрация памятников истории и культуры. Особенно востребованными направлениями оказались Замоскворечье (35 экскурсионных предложений от 19 проектов), Бульварное кольцо (35 экскурсий по различным бульварам), Арбат (22 маршрута), Китай-город (15 экскурсий), Кремль (14 экскурсий), Пречистенка и Хитровка (по 10 экскурсионных предложений).

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкУлица Старый Арбат
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Улица Старый Арбат

В то же время активно проводятся экскурсии и за пределами центра города, например, в районах с богатой историей, таких как Сокол (3 экскурсионных предложения от 19 проектов) и Сокольники (5 экскурсионных предложений), в усадьбах (более 37 экскурсий по различным усадьбам), на ВВЦ (4 экскурсионных предложения). 

Некоторые тематические экскурсии предлагают москвичам и гостям столицы побывать в разных районах города (4 обзорные экскурсии, посвященные сталинским высоткам, 3 экскурсионных предложения по МОЖД). Экологические экскурсии (экскурсии эколого-просветительской площадки "Центр экономии ресурсов") могут проходить практически в любом парке или лесу. 

Квесты и образовательные проекты

В последнее время расширилось и представление о самой экскурсии. Кроме обзорных, автобусных и пешеходных прогулок по городу появляются квесты, квест-экскурсии, интерактивные занятия, постепенно завоевывающие популярность у москвичей.

В рамках Года экологии пройдут Добрые квесты
© РИА Новости / Владимир Песня
В рамках Года экологии пройдут "Добрые квесты"
В этих жанрах работают проекты "Квестигра", "Радостные открытия", "Скороходы", "Ходилки-бродилки", "QuestPlanet", "Москва глазами инженера", эколого-просветительская площадка "Центр экономии ресурсов". Они разрабатывают мероприятия таким образом, чтобы участники получали знания, делали свои открытия в ходе интеллектуальной игры, выполняя различные игровые и творческие задания. 

Подобные образовательные игры проводятся в городском пространстве, музее или школе. Родители с детьми могут использовать их для проведения семейного досуга, изучения отдельных тем школьной программы.

Культурный досуг: "Ночь музеев" прошла в российских городах
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОколо двух тысяч музеев по всей России 20 мая приняли участие в акции "Ночь музеев". На фото: программа "Бал в русской усадьбе" на территории Императорского дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино.Участницы программы Бал в русской усадьбе на территории Императорского дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Около двух тысяч музеев по всей России 20 мая приняли участие в акции "Ночь музеев". На фото: программа "Бал в русской усадьбе" на территории Императорского дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Ночь музеев" прошла в Москве в одиннадцатый раз, последние пять лет акция носит также и всероссийский характер. На фото: посетители на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.Посетители на выставке Искусство двадцатого века во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ночь музеев" прошла в Москве в одиннадцатый раз, последние пять лет акция носит также и всероссийский характер. На фото: посетители на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВо время проведения акции музеи совершенно бесплатно работают до позднего вечера. На фото: выставка в Дарвиновском музее.В зале Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Во время проведения акции музеи совершенно бесплатно работают до позднего вечера. На фото: выставка в Дарвиновском музее.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году участие в акции приняли не только федеральные, но также областные и муниципальные музеи. На фото: в музее имени Врубеля.Посетитель в музее им. Врубеля во время международной акции Ночь музеев в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В этом году участие в акции приняли не только федеральные, но также областные и муниципальные музеи. На фото: в музее имени Врубеля.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлавными темами этой "Ночи музеев" стали годовщина революции 1917 года и Год экологии.Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главными темами этой "Ночи музеев" стали годовщина революции 1917 года и Год экологии.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМузей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина для своих посетителей к "Ночи музеев" подготовил онлайн-тест по истории Музея и содержанию текущих выставок, пройдя который можно было попасть в здание, избежав традиционных очередей.Посетитель в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина для своих посетителей к "Ночи музеев" подготовил онлайн-тест по истории Музея и содержанию текущих выставок, пройдя который можно было попасть в здание, избежав традиционных очередей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетительница на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.Посетительница на выставке Искусство двадцатого века во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОчередь в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы во время международной акции "Ночь музеев".Посетители во время международной акции Ночь музеев в очереди в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Очередь в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкФлэшмоб в музее имени Врубеля во время акции "Ночь музеев" в Омске.Флэшмоб в музее им. Врубеля во время международной акции Ночь музеев в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Флэшмоб в музее имени Врубеля во время акции "Ночь музеев" в Омске.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВыставка работ Энди Уорхолла "Вымирающие виды" в Дарвиновском музее во время международной акции "Ночь музеев".Посетительница на выставке Энди Уорхолла в Дарвиновском музее во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выставка работ Энди Уорхолла "Вымирающие виды" в Дарвиновском музее во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтарт всероссийской акции "Ночь музеев" в московском саду "Эрмитаж" дал министр культуры Владимир Мединский.Министр культуры РФ Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии открытия ежегодной культурной акции Ночь музеев в саду Эрмитаж
© РИА Новости / Максим Блинов
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Старт всероссийской акции "Ночь музеев" в московском саду "Эрмитаж" дал министр культуры Владимир Мединский.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТретьяковская галерея на Крымском валу посвятила программу "Ночи в музее" выставке "Оттепель".Посетитель на выставке Оттепель во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Третьяковская галерея на Крымском валу посвятила программу "Ночи в музее" выставке "Оттепель".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге к акции "Ночь музеев" присоединились более ста концертных и выставочных залов. На фото: петербургский Музей городского электрического транспорта.Посетитель во время международной акции Ночь музеев в Музее городского электрического транспорта в се
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге к акции "Ночь музеев" присоединились более ста концертных и выставочных залов. На фото: петербургский Музей городского электрического транспорта.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДля посетителей выставки "Оттепель" в Третьяковской галерее играли хиты Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады той эпохи в исполнении актеров Театра Наций.Посетители на выставке Оттепель во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Для посетителей выставки "Оттепель" в Третьяковской галерее играли хиты Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады той эпохи в исполнении актеров Театра Наций.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина гостям предложили пройти квест по главному зданию музея под названием "Оживший Пушкинский".Посетители в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Максим Блинов
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В музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина гостям предложили пройти квест по главному зданию музея под названием "Оживший Пушкинский".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники исторической реконструкции во время международной акции "Ночь музеев" в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.Участники исторической реконструкции во время международной акции Ночь музеев в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники исторической реконструкции во время международной акции "Ночь музеев" в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосетители во время международной акции "Ночь музеев" в Центральном Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге.Посетители во время международной акции Ночь музеев в Центральном Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители во время международной акции "Ночь музеев" в Центральном Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДевочка в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции "Ночь музеев".Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девочка в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Ночь музеев" - это международная акция, приуроченная к Дню музеев, который ежегодно во всем мире отмечается 18 мая.Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ночь музеев" - это международная акция, приуроченная к Дню музеев, который ежегодно во всем мире отмечается 18 мая.
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"Музеи, библиотеки, коммерческий образовательный сектор выступают активными и полноправными игроками на поле общего образования, предлагая свои площадки, свои сценарии, свои образовательные услуги. Меняется разделение труда в сфере школьного образования, меняется роль учителя, которому сегодня иногда важнее выступить медиатором процесса, не замыкая на себе источники получения знаний и умений", – отметила Екатерина Асонова.

В последнее время расширилось и тематическое разнообразие современных экскурсий. Городская среда становится дополнительным образовательным ресурсом для детей и взрослых. 

Сегодня существуют литературные (более 30 экскурсионных предложений), инженерные (практически все программы проекта "Москва глазами инженера"), биологические (более 20 экскурсионных предложений) экскурсии, а также экскурсии и квесты на иностранных языках (более 20 программ). 

Практически все экскурсии имеют архитектурную и историческую направленность. Они подходят не только для проведения интересного и познавательного досуга, но и для освещения различных тем по широкому кругу школьных предметов: от истории мировой художественной культуры до окружающего мира, от биологии до иностранного языка. 

Литературные экскурсии

Исследователи отдельно проанализировали литературные экскурсии, которые предлагаются в Москве. Они выяснили, что на сегодняшний день существует более 60 подобных предложений, причем экскурсии проводятся не только в музеях, но и за их пределами.

Абсолютный лидер этого направления – экскурсии, посвященные жизни и творчеству М.А. Булгакова (22 экскурсионных предложения от 9 компаний). При этом 13 из них полностью посвящены роману "Мастер и Маргарита". Среди них есть экскурсии пешеходные и автобусное, дневные и ночные, а также театрализованные.

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкМузей Михаила Булгакова на улице Большая Садовая, дом 10 в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Музей Михаила Булгакова на улице Большая Садовая, дом 10 в Москве
На втором месте по распространенности – городские экскурсии, посвященные А.С. Пушкину и его творчеству (8 экскурсионных предложений).

Литературные экскурсии – это не только классика и школьная программа, выяснили исследователи. Пять из 13 экскурсионных бюро предлагают 6 экскурсий, посвященных Гиляровскому и его книге "Москва и москвичи" под неизменным названием "Москва Гиляровского". Есть также 4 экскурсионных предложения по книгам Б. Акунина о приключениях Эраста Фандорина.

Несколько экскурсий среди предложений турагентств посвящены жизни и творчеству В. Маяковского, С. Есенина, М. Цветаевой, А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова.

"Среди проанализированных нами экскурсионных бюро "эксклюзивные" экскурсии посвящены жизни и творчеству В. Шаламова, А. Блока, А. Ахматовой, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, А.С. Грибоедова, И.С. Тургенева. В большинство из них входит посещение мемориальных музеев. Самыми редкими оказались, как ни странно, экскурсии по сказкам Пушкина, "Войне и Миру", а также "Двенадцати стульям"", – рассказала Екатерина Асонова.

По ее словам, сегодня образование вышло из границ школы не только пространственно, но и временно: получение знаний стало формой модного досуга для взрослых горожан. 

"Именно так мы трактуем такое разнообразие и популярность литературных экскурсий: литературные имена Москвы – это ее культурный код, имя писателя, название произведения – это приглашение в свой круг. И для нас принципиально важным было выделить, какие имена и названия попали в этот круг: Булгаков, Пушкин, Гиляровский, а рядом с ними Эраст Фандорин", – подчеркнула эксперт. 


В помощь учителю

Большинство независимых образовательных проектов готовы создавать мероприятия разного формата на заказ, что дает возможность заинтересованным учителям использовать экскурсию или квест по Москве как часть учебной программы. Такую возможность предоставляют сайты семи проектов ("Скороходы", "Маленькими шагами по большому городу", "Шагаю по Москве", "Иди и смотри", "Радостные открытия", "Незабываемая Москва", "Москва глазами инженера"). 

Помимо этого, компания "Мос-Тур" предлагает подборки экскурсий по направленности, по классам, по школьным предметам, что упрощает учителю поиск и выбор мероприятия. Проект "Московские Гуляки" не выделяет детские или школьные экскурсии в отдельную группу, однако в описании некоторых мероприятий указывает на то, что они могут подойти для детей и взрослых, а также для внеклассного мероприятия.

Урок экологии в общеобразовательной школе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Будущее уже здесь: современные технологии на службе столичного образования
Некоторые проекты размещают на своих сайтах информацию, которой могут пользоваться учителя, хотя и не всегда очевидно. Проект "Москва, которой нет" публикует на своем сайте различные статьи в разделе "Истории"; компания "Квестигра" в разделе "Это интересно" публикует статьи, рецензии и аннотированные библиографии; проект "Москва глазами инженера" выкладывает научно-популярные статьи в разделе "Блог".

И, наконец, всего один проект – эколого-просветительская площадка "Центр экономии ресурсов" – имеет на своем сайте отдельную страницу для преподавателей. Там размещаются видеозаписи онлайн-лекций, обучающие фильмы, методические пособия и инфографики (листовки, плакаты и прочее), которыми могут пользоваться учителя.

Городской университет как драйвер развития города
© РИА Новости, Инфографика
Городской университет как драйвер развития города
Одна из актуальных задач МГПУ сегодня – внесение принципиальных изменений в программы подготовки студентов, повышения квалификации педагогов, позволяющие им быть полноправными участниками, субъектами развития городской образовательной инфраструктуры, сообщила Екатерина Асонова.

"С этого года в программе подготовки всех педагогических специальностей появилась социокультурная практика – учебная практика, в ходе которой студенты изучают город. А в число программ повышения квалификации МГПУ вошли курсы "Технологии использования образовательного потенциала музеев, театров, библиотек в процессе школьного образования"", — заключила эксперт.

МГПУ: городской вуз больших возможностей
© РИА Новости / Евгений БиятовМосковский городской педагогический университет объединяет в себе общеобразовательную школу, колледжи, институты и филиал, реализующие программы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Московский городской педагогический университет объединяет в себе общеобразовательную школу, колледжи, институты и филиал, реализующие программы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.
© Пресс-служба МГПУУниверситет готовит бакалавров и магистров по более, чем 200 образовательным программам, из которых около 90 программ напрямую не связаны с подготовкой педагогов.Московский городской педагогический университет
© Пресс-служба МГПУ
Университет готовит бакалавров и магистров по более, чем 200 образовательным программам, из которых около 90 программ напрямую не связаны с подготовкой педагогов.
© Пресс-служба МГПУБолее 80% научно-педагогических работников университета имеют учёные степени, из которых 23% – доктора наук. В числе преподавателей действительные члены и члены-корреспонденты российских и международных академий наук.Студенты МГПУ в аудитории
© Пресс-служба МГПУ
Более 80% научно-педагогических работников университета имеют учёные степени, из которых 23% – доктора наук. В числе преподавателей действительные члены и члены-корреспонденты российских и международных академий наук.
© РИА Новости / Евгений БиятовВыпускники университета оказываются востребованными во всех областях деятельности, в которых требуются навыки понимания, коммуникации, межличностного взаимодействия.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Выпускники университета оказываются востребованными во всех областях деятельности, в которых требуются навыки понимания, коммуникации, межличностного взаимодействия.
© РИА Новости / Евгений БиятовВ ближайшие время университет может стать городским во всех смыслах.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
В ближайшие время университет может стать городским во всех смыслах.
© Пресс-служба МГПУОн будет решать задачи формирования системы образования для города.Студенты МГПУ
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Он будет решать задачи формирования системы образования для города.
© РИА Новости / Евгений БиятовВзаимодействовать с городскими работодателями, проводить востребованные городом научные, социологические и другие исследования.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Взаимодействовать с городскими работодателями, проводить востребованные городом научные, социологические и другие исследования.
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУВ ближайшие пять лет университет станет ещё более популярным, а его бренд – абсолютно узнаваемым.Московский городской педагогический университет
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУ
В ближайшие пять лет университет станет ещё более популярным, а его бренд – абсолютно узнаваемым.
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