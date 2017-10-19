Эксперт о компетенциях педагога: знание предмета‒черный хлеб, но этого мало

МОСКВА, 19 окт ‒ РИА Новости. Всероссийская конференция по обсуждению результатов комплексного проекта по модернизации педагогического образования открылась в четверг, 19 октября, в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).

Представители Минобрнауки РФ, координационного совета "Образование и педагогические науки" и экспертного сообщества, а также руководители вузов, реализующих педагогические программы, обсуждают результаты комплексного проекта по модернизации педагогического образования и перспективы развития педагогического образования в России.

Ректор МГППУ Виталий Рубцов напомнил, что проект был инициирован Минобрнауки по поручению президента РФ об усилении практической подготовки кадров и независимой оценке квалификации. Комплексный проект был реализован в два этапа (2014-2015 гг.‒ 1 этап; 2016-2017 гг. ‒ 2 этап). Ректор назвал его масштабным: в реализации приняли участие 65 образовательных организаций высшего образования, расположенных в 51 субъекте восьми федеральных округов РФ. По итогам разработаны новые примерные основные образовательные программы и апробированы основные профессиональные образовательные программы подготовки педагогических кадров.

"До старта проекта существовало мнение, что педагогическое образование является одним из отстающих секторов высшего образования, но наш проект убедительно доказал, что это не так", ‒ отметил Виталий Рубцов, добавив, что команды вузов продемонстрировали невероятную креативность и способность к собственному профессиональному самовыражению.

По словам ректора МГППУ, список компетенций, которыми обязан владеть сегодняшний педагог, существенно возрастает, и вузы должны хорошо понимать, как готовить учителей в соответствии с профессиональным стандартом, который лежит в основе модернизации педагогического образования.

Эту мысль развил президент Ассоциации "Педагог XXI века", заслуженный учитель РФ, академик РАО, директор школы №109 Евгений Ямбург. По его словам, сегодня по закону в одном классе обучаются дети и с когнитивными потерями, и с имплантами, и инвалиды-колясочники, и дети с ДВС-синдромом (расстройство гемостаза), а значит, в профстандарт должны быть заложены, помимо педагогических компетенций, психолого-педагогические, коммуникативные и культурологические компетенции.

"Никто не отрицает необходимость предметной подготовки: грустно видеть, когда учитель истории не знает историю, но знание предмета ‒ это сегодня черный хлеб, и его уже мало", ‒ подчеркнул он, добавив, что педагогов нужно вооружать другими технологиями.

В связи с этим он вспомнил скандал в одном из регионов, где учительница заклеила канцелярским скотчем рот первокласснику, чтобы он не мешал работать на уроке. "У ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Интеллект в норме. Выгнать из класса его нельзя, поскольку школа несет за него юридическую ответственность. Учительница заслуженная. Против нее возбуждено уголовное дело, все ее осуждают, и правильно делают. Действительно, речь идет о психологическом давлении на ребенка", ‒ рассказал он. При этом эксперт обратился с вопросом к залу: "кто учил эту заслуженную учительницу работать с такой категорией детей?". "Я сейчас говорю не о защите чести мундира, а о кризисе компетентности педагога", ‒ уточнил он, подчеркнув, что с учителя нельзя требовать того, чему его никто и никогда не учил.

Евгений Ямбург также подробно остановился на разработке Национальной системы учительского роста (НСУР) и проекта уровневого профессионального стандарта педагога. НСУР предполагает введение трех должностных градаций: "учитель" (окончил специализированное учебное заведение, обладает знанием своего предмета, умеет планировать урок), "старший учитель" (не просто приобрел опыт, но и овладел передовыми педагогическими технологиями, умеет работать с детьми с ОВЗ, способен сам разрабатывать учебные программы) и "ведущий учитель" (обладает всеми компетенциями старшего учителя, но выступает в роли интегратора).

При этом эксперт вновь заверил всех российских педагогов, что прежние преференции отменяться не будут: "квалификации, категории, право на пенсию по выслуге лет ‒ все это остается, появляются дополнительные инструменты карьерного роста учителя".

Заместитель директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Ирина Мануйлова, обращаясь к участникам Всероссийской конференции, подчеркнула, что за четыре года в России удалось создать условия для перехода на работу по модернизированным программам подготовки педагогов в соответствии с требованиями ФГОС и профстандартами педагога.

"Сложилось экспертное сообщество, сформировалась целая сеть вузов, сетевое взаимодействие которых позволяет выходить на максимальную эффективность реализации проекта", ‒ отметила она, предположив, что на следующем этапе должны появиться ресурсные центры, которые на уровне каждого федерального округа обеспечат необходимую модернизацию в системе педагогического образования.

Завершится конференция в пятницу, 20 октября, пленарным заседанием "Итоги и перспективы развития педагогического образования в Российской Федерации", в котором запланировано участие министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.