Эксперт о компетенциях педагога: знание предмета‒черный хлеб, но этого мало

МОСКВА, 19 окт ‒ РИА Новости. Всероссийская конференция по обсуждению результатов комплексного проекта по модернизации педагогического образования открылась в четверг, 19 октября, в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).
Представители Минобрнауки РФ, координационного совета "Образование и педагогические науки" и экспертного сообщества, а также руководители вузов, реализующих педагогические программы, обсуждают результаты комплексного проекта по модернизации педагогического образования и перспективы развития педагогического образования в России.
"До старта проекта существовало мнение, что педагогическое образование является одним из отстающих секторов высшего образования, но наш проект убедительно доказал, что это не так", ‒ отметил Виталий Рубцов, добавив, что команды вузов продемонстрировали невероятную креативность и способность к собственному профессиональному самовыражению.
По словам ректора МГППУ, список компетенций, которыми обязан владеть сегодняшний педагог, существенно возрастает, и вузы должны хорошо понимать, как готовить учителей в соответствии с профессиональным стандартом, который лежит в основе модернизации педагогического образования.
"Никто не отрицает необходимость предметной подготовки: грустно видеть, когда учитель истории не знает историю, но знание предмета ‒ это сегодня черный хлеб, и его уже мало", ‒ подчеркнул он, добавив, что педагогов нужно вооружать другими технологиями.
В связи с этим он вспомнил скандал в одном из регионов, где учительница заклеила канцелярским скотчем рот первокласснику, чтобы он не мешал работать на уроке. "У ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Интеллект в норме. Выгнать из класса его нельзя, поскольку школа несет за него юридическую ответственность. Учительница заслуженная. Против нее возбуждено уголовное дело, все ее осуждают, и правильно делают. Действительно, речь идет о психологическом давлении на ребенка", ‒ рассказал он. При этом эксперт обратился с вопросом к залу: "кто учил эту заслуженную учительницу работать с такой категорией детей?". "Я сейчас говорю не о защите чести мундира, а о кризисе компетентности педагога", ‒ уточнил он, подчеркнув, что с учителя нельзя требовать того, чему его никто и никогда не учил.
Евгений Ямбург также подробно остановился на разработке Национальной системы учительского роста (НСУР) и проекта уровневого профессионального стандарта педагога. НСУР предполагает введение трех должностных градаций: "учитель" (окончил специализированное учебное заведение, обладает знанием своего предмета, умеет планировать урок), "старший учитель" (не просто приобрел опыт, но и овладел передовыми педагогическими технологиями, умеет работать с детьми с ОВЗ, способен сам разрабатывать учебные программы) и "ведущий учитель" (обладает всеми компетенциями старшего учителя, но выступает в роли интегратора).
При этом эксперт вновь заверил всех российских педагогов, что прежние преференции отменяться не будут: "квалификации, категории, право на пенсию по выслуге лет ‒ все это остается, появляются дополнительные инструменты карьерного роста учителя".
Заместитель директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Ирина Мануйлова, обращаясь к участникам Всероссийской конференции, подчеркнула, что за четыре года в России удалось создать условия для перехода на работу по модернизированным программам подготовки педагогов в соответствии с требованиями ФГОС и профстандартами педагога.
"Сложилось экспертное сообщество, сформировалась целая сеть вузов, сетевое взаимодействие которых позволяет выходить на максимальную эффективность реализации проекта", ‒ отметила она, предположив, что на следующем этапе должны появиться ресурсные центры, которые на уровне каждого федерального округа обеспечат необходимую модернизацию в системе педагогического образования.
Завершится конференция в пятницу, 20 октября, пленарным заседанием "Итоги и перспективы развития педагогического образования в Российской Федерации", в котором запланировано участие министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.