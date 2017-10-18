В Москве пройдет конференция по модернизации педагогического образования

Всероссийская конференция по обсуждению результатов проектов модернизации педагогического образования в МГППУ

Всероссийская конференция по обсуждению результатов проектов модернизации педагогического образования в МГППУ

МОСКВА, 18 окт ‒ РИА Новости. Всероссийская конференция по обсуждению результатов комплексного проекта по модернизации педагогического образования откроется завтра, 19 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе МГППУ.

Представители Минобрнауки РФ, координационного совета "Образование и педагогические науки" и экспертного сообщества, а также руководители вузов, реализующих педагогические программы, обсудят результаты комплексного проекта по модернизации педагогического образования и перспективы развития педагогического образования в России.

Участники конференции планируют рассмотреть требования к образовательным результатам педагогов в контексте введения уровневого профессионального стандарта педагога и национальной системы учительского роста (НСУР). Кроме того, в рамках конференции состоится дискуссия "Портрет современного учителя: воспитание, обучение, развитие".

Эксперты также представят опыт реализации модели непрерывного педагогического образования в вузах-участниках комплексного проекта по модернизации педагогического образования.

Завершится конференция 20 октября пленарным заседанием "Итоги и перспективы развития педагогического образования в Российской Федерации", в котором запланировано участие министра образования и науки Ольги Васильевой.

Комплексный проект по модернизации педагогического образования осуществлялся в соответствии с поручением президента РФ об усилении практической подготовки кадров и независимой оценке квалификации (Перечень поручений по вопросам повышения качества высшего образования от 22 мая 2014 года). Комплексный проект был реализован в два этапа (2014-2015 гг.‒ 1 этап, 2016-2017 гг. ‒ 2 этап).

В реализации комплексного проекта приняли участие 65 образовательных организаций высшего образования, расположенных в 51 субъекте 8 федеральных округов РФ.

Содержание комплексного проекта было направлено на изменение содержания подготовки педагогических кадров в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

По итогам разработаны новые примерные основные образовательные программы и апробированы основные профессиональные образовательные программы подготовки педагогических кадров.



