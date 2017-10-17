Володин призвал выровнять финансирование вузов Минобрнауки и отраслевых

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал выровнять финансирование на одного студента, предусмотренное в вузах министерства образования и в отраслевых вузах.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила, что финансирование отраслевых вузов в 2018 году увеличится. Министр также сообщила, что у всех отраслевых вузов следующий фактический норматив: в вузах Минобрнауки на одного обучающегося в 2018 году предусмотрено 143 тысячи рублей, в вузах Минсельхоза — по 131 тысячи рублей, в вузах Минкультуры — по 270 тысяч рублей.

"Нам необходимо выйти на решения, которые позволят нам выровнять финансирование на одного студента как в вузах министерства образования, так и в вузах отраслевых. Еще раз подчеркну — в вузах здравоохранения, в вузах сельского хозяйства, в вузах министерства транспорта и вузах министерства сельского хозяйства", — сказал Володин на заседании фракции "Единая Россия".

Заседание посвящено проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в нем участвует министр финансов Антон Силуанов.

"Мы с вами знаем, что разница (в финансировании) большая. В связи с этим обращались к председателю правительства. Было проведено совещание в правительство по поводу этого вопроса. Совещания прошли и в министерствах отраслевых", — отметил спикер Госдумы.

По словам Володина, речь идет о более чем 100 вузах. "И мы хотели бы, чтобы нас министерство финансов, Антон Германович (Силуанов), услышало в этом вопросе", — добавил он.