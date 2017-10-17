Специалисты по инклюзивному высшему образованию обменяются опытом в МГППУ

МОСКВА, 17 окт ‒ РИА Новости. Педагоги и психологи обменяются опытом на Всероссийской научно-практической конференции "Учебно-методическое сопровождение инклюзивного образования студентов с инвалидностью в вузах", которая пройдет 23-25 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В современных условиях высшее образование для людей с инвалидностью становится все более доступным и активно развивается, однако обучение студентов с инвалидностью в вузах пока еще сопряжено с многочисленными сложностями и актуализирует поиск эффективных моделей их профессионального образования, рассказала руководитель Центра по учебно-методическому сопровождению деятельности региональных ресурсных центов по обучению инвалидов Светлана Панюкова.

"Эта конференция посвящена итогам многолетней работы коллектива МГППУ — обсуждению результатов выполненного государственного задания по созданию учебно-методического сопровождения для высшего инклюзивного образования. Наша задача — обсудить результаты апробации проекта, в котором на данном этапе участвуют 15 вузов. Кроме того, на конференции будут обсуждаться проблемы инклюзивного высшего образования в России", — сообщила она РИА Новости.

По ее словам, перед высшим образованием сегодня стоит задача подготовки высококвалифицированного выпускника с инвалидностью, обладающего высоким уровнем компетенций, позволяющих ему быть конкурентоспособным в условиях современного рынка труда. Цель конференции — консолидация усилий органов государственной власти, научного, профессионального сообщества и общественных организаций для решения вопросов высшего образования студентов с инвалидностью.

Программа конференции включает обзор проблем инклюзивного высшего образования в России, роль органов управления образованием в обеспечении доступной среды, анализ и распространение лучших практик российских вузов в обучении студентов с инвалидностью, вопросов создания специальных условий для обучения этой категории студентов. Участники также рассмотрят вопросы сетевого взаимодействия вузов по инклюзивному образованию студентов с инвалидностью, учебно-методического обеспечения образования студентов с инвалидностью, а также социального партнерства вузов с общественными организациями в обучении и трудоустройстве студентов с инвалидностью.

В конференции примут участие представители органов управления образованием, представители вузов и общественных организаций, специалисты в области инклюзивного образования.