Специалисты по инклюзивному высшему образованию обменяются опытом в МГППУ

МОСКВА, 17 окт ‒ РИА Новости. Педагоги и психологи обменяются опытом на Всероссийской научно-практической конференции "Учебно-методическое сопровождение инклюзивного образования студентов с инвалидностью в вузах", которая пройдет 23-25 октября в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
В современных условиях высшее образование для людей с инвалидностью становится все более доступным и активно развивается, однако обучение студентов с инвалидностью в вузах пока еще сопряжено с многочисленными сложностями и актуализирует поиск эффективных моделей их профессионального образования, рассказала руководитель Центра по учебно-методическому сопровождению деятельности региональных ресурсных центов по обучению инвалидов Светлана Панюкова.
По ее словам, перед высшим образованием сегодня стоит задача подготовки высококвалифицированного выпускника с инвалидностью, обладающего высоким уровнем компетенций, позволяющих ему быть конкурентоспособным в условиях современного рынка труда. Цель конференции — консолидация усилий органов государственной власти, научного, профессионального сообщества и общественных организаций для решения вопросов высшего образования студентов с инвалидностью.
Программа конференции включает обзор проблем инклюзивного высшего образования в России, роль органов управления образованием в обеспечении доступной среды, анализ и распространение лучших практик российских вузов в обучении студентов с инвалидностью, вопросов создания специальных условий для обучения этой категории студентов. Участники также рассмотрят вопросы сетевого взаимодействия вузов по инклюзивному образованию студентов с инвалидностью, учебно-методического обеспечения образования студентов с инвалидностью, а также социального партнерства вузов с общественными организациями в обучении и трудоустройстве студентов с инвалидностью.
В конференции примут участие представители органов управления образованием, представители вузов и общественных организаций, специалисты в области инклюзивного образования.