Более половины родителей лишь изредка готовы включаться в управление школой

В Москве прошел круглый стол на тему "Родители в управлении школой: новые горизонты диалога".

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Круглый стол на тему: "Родители в управлении школой: новые горизонты диалога" состоялся в понедельник, 16 октября, в МИА "Россия сегодня".

Сегодня родители активно участвуют в оценке качества образовательной деятельности практически во всех регионах РФ, считает директор Института государственно-общественного управления образованием Елена Шимутина. Такая оценка проводится ими по вопросам безопасности, питания в школах.

Кроме того, по ее словам, "родители проводят общественные слушания, мониторинги, общественные проверки удовлетворенности предоставлением образовательных услуг".

Эксперт познакомила с результатами социологического исследования в 60 субъектах федерации среди 600 респондентов. Согласно этим данным, только 43% опрошенных считают, что родители должны участвовать в управлении школой. При этом 52% выразили готовность включаться в соуправление школой "только в отдельных ситуациях, когда происходящее в школе несет риски для детей, их благополучия".

"Школа и родители должны находиться по отношению к детям в состоянии соработничества", – выразил свою позицию ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

"Судя по ряду опросов, одним из факторов, мешающих хождению родителей в школу, является опасение за судьбу собственного ребенка", – отметил он. Неслучайно в распространяемых ассоциацией наглядно-информационных материалах "есть, в том числе, и призыв к родителям преодолеть в себе страх ожидания негативных последствий для ребенка".

Среди "проблемных зон" погружения родителей в жизнь образования он выделил "формализацию работы коллективных органов управления, дистанцирование родителей, отсутствие системности в этой работе и некомпетентность родителей".

"Я возглавляю ассоциацию пятый год, вроде бы должен отстаивать позицию родителей. Но в некоторых моментах сильно критикую их за иждивенчество". Чем старше ребенок, тем меньше внимания уделяется ему в семье, и тем больше удаляются родители от школы. "Поэтому неравнодушие, взаимное доверие, открытость и стремление идти навстречу друг другу выходят сегодня на первый план", – констатировал спикер.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко представила пакет выпущенных организацией буклетов, плакатов и методических пособий, обращенных к педагогам и родителям. "Все тексты размещены на сайте ассоциации, их можно и нужно скачивать и распространять. Наши плакаты смакетированы с таким расчетом, чтобы их удобно было прикреплять в школьных помещениях", – подчеркнула она.

Просветительской деятельностью занимаются и органы государственно-общественного управления образованием в столице, говорит ведущий эксперт по вопросам развития управляющих советов г. Москвы Андрей Алферов.

В городе действует родительский клуб "Профессионал", создан ежемесячный федеральный журнал "Управляющий совет.рф", предоставляющий свои страницы всем участникам образовательных правоотношений.

Сегодня в управляющие советы школ города включаются родители из родительских комитетов, из советов родителей. "А так называемые активные родители становятся членами комиссий при управляющем совете – по питанию, безопасности, финансово-хозяйственной деятельности", – рассказал он.

Национальная родительская ассоциация за несколько лет совершила настоящий прорыв, по мнению представителя родительской общественности Оренбургской области Елены Либкинд. Во всех регионах выстроена сеть четко работающих региональных отделений ассоциации. "Материалы ассоциации мы разместили на всех информационных ресурсах 857 образовательных организаций Оренбурга и Оренбургской области", – конкретизировала она.