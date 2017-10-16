Соболев: создание опорных вузов позволило замедлить миграцию из регионов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Создание опорных вузов в регионах России привело к замедлению миграции оттуда, сообщил директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александр Соболев на пресс-конференции.

"Создание опорных университетов привело к тому, что… миграция из регионов либо остановилась, либо замедлилась", — сказал Соболев.

Он отметил, что в опорных вузах повысилось качество приема абитуриентов на бюджет, а также сократилась разница между бюджетниками и небюджетниками по среднему баллу.

Первыми победителями конкурса опорных вузов в 2016 году стали 11 университетов. В апреле этого года стало известно, что экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Замминистра образования и науки Людмила Огородова ранее сообщила, что ведомство думает о проведении третьей волны.

Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих университетов в центры генерации современных исследований, подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.