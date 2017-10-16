Соболев: создание опорных вузов позволило замедлить миграцию из регионов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Создание опорных вузов в регионах России привело к замедлению миграции оттуда, сообщил директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александр Соболев на пресс-конференции.
"Создание опорных университетов привело к тому, что… миграция из регионов либо остановилась, либо замедлилась", — сказал Соболев.
Он отметил, что в опорных вузах повысилось качество приема абитуриентов на бюджет, а также сократилась разница между бюджетниками и небюджетниками по среднему баллу.
Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих университетов в центры генерации современных исследований, подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.