Васильева: дефицит учительских кадров в России составляет всего лишь 1%

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. На сегодняшний день в школах России работает много молодых учителей, а дефицит учительских кадров составляет только 1%, сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева.

"У нас есть позитивная динамика. На сегодняшний день по всей стране только 1% дефицита учительских кадров", — сказала Васильева на правчасе в Совете Федерации.

Министр отметила, что в педагогические вузы поступают более подготовленные абитуриенты, а каждый четвертый учитель — моложе 35 лет. Для учителей, по ее словам, создается система горизонтального развития — до старшего и ведущего учителя.