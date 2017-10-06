В ГД внесен проект, обязующий принимать инвалидов в колледжи вне конкурса

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин внес в Госдуму законопроект, обязующий принимать инвалидов в профессиональные образовательные организации вне конкурса по квоте.

Автор уточняет, что в настоящий момент данная норма не предусмотрена в законодательстве.

"В связи с изложенным законопроектом устанавливается, что при приеме в профессиональные образовательные организации по конкурсу инвалиды принимаются вне конкурса по квоте, аналогично тому, как это установлено при приеме инвалидов в высшие учебные заведения для освоения образовательных программ бакалавриата и специалитета, за исключением проведения вступительных испытаний", — говорится в пояснительной записке.