Опрос показал, как россияне оценивают прогрессивность учителей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Больше половины россиян (62%) считают, что среди учителей сегодня чаще встречаются прогрессивные, современные люди, об это свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Почти половина опрошенных (45%) оценивают качество современного образования как "среднее", 30% называют его плохим, 14% считают хорошим. При этом 38% считают, что качество образования в последнее время ухудшается, и только 17%, что улучшается, 28% уверены, что оно не меняется.

Респонденты, отметившие ухудшение образования, называют в качестве проявлений этого слишком сложную программу обучения и большие нагрузки (10%), низкий уровень преподавания (5%), введение ЕГЭ (5%), а также снижение уровня знаний детей (5%).

Согласно опросу, 72% россиян считают, что учителя должны не только преподавать, но и заниматься воспитанием детей, 25% — что им следует заниматься только преподаванием. При этом 38% опрошенных оценивают работу педагогов положительно, 38% — удовлетворительно, 9% считают, что они плохо справляются со своими обязанностями.

Больше трети россиян (37%) оценивают влияние учителей на школьников как незначительное, 35% заявляют о значительном влиянии педагогов на взгляды учеников, 12% считают, что они не оказывают никакого влияния на взгляды школьников. Почти половина опрошенных (49%) выступают за дружеские, неформальные отношения между педагогами и детьми, 45% считают, что нужно "держать дистанцию".

Опрос был проведен 30 сентября — 1 октября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России. Участие в опросе приняли 1,5 тысячи респондентов. Социологи не уточнили возможную статистическую погрешность.