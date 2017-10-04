Васильева: 40% призеров олимпиад имеют не более 60 баллов на профильных ЕГЭ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Порядка 40% победителей и призеров олимпиад школьников не набирают на ЕГЭ по профильным предметам более 60 баллов, над этой проблемой Минобрнауки планирует работать вместе с Рособрнадзором, заявила в интервью РИА Новости министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Сорок процентов победителей и призеров олимпиад школьников не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Над этим надо думать, размышлять… Ну, какие же это олимпийские призеры и лауреаты?" — сказала Васильева.

По ее словам, это свидетельствует о том, что все то необъективное, что когда-то присутствовало в системе ЕГЭ, теперь начало перетекать в олимпиадное движение школьников. Таким образом, призеры олимпиад, не набравшие 60 баллов по профильным предметам ЕГЭ, имеют больший шанс поступить в вуз на бюджет, чем школьник, который просто хорошо сдал экзамены.

"Это вещь, с которой нужно разобраться, проанализировать и, прошу прощения, в общем-то, действовать достаточно четко и жестко, потому что это недопустимо", — сказала Васильева.

Кроме того, по словам главы Минобрнауки, почти треть выпускников школ (30%) даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по тем предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Как рассказала Васильева, ведомство будет работать с этой проблемой вместе с Рособрнадзором.

"Каждый из уровней олимпиады должен будет проверяться особо. Понятно, что сложно создать такие же условия написания олимпийских заданий, как при сдаче ЕГЭ, но то, что сейчас модель мы разрабатываем, что у нас будет сейчас серия очень больших совещаний, посвященных именно олимпиаде будущего года – это совершенно очевидно", — рассказала министр.

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