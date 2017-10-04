Васильева призвала обсудить увязку баллов ЕГЭ с выдачей золотых медалей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Идею увязать результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с выдачей золотых медалей выпускникам школ необходимо обсуждать, недопустима ситуация, когда этот знак отличия не соответствует реальным знаниям учащихся, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее общественный совет при Рособрнадзоре попросил ведомство рассмотреть возможность учета результатов ЕГЭ при выдаче медалей выпускникам школ. Позднее глава ведомства Сергей Кравцов попросил региональных министров образования оценить объективность выдачи медалей выпускникам школ.

"Надо обсуждать. Для меня золотая медаль – она навсегда осталась золотой медалью, и привязка, как вы говорите, должна быть к оценке высоких знаний выпускника. Медаль – это медаль, это человек учился все годы и показывал действительно высокие результаты. А когда выдают медали, а ученик не демонстрирует высоких результатов в обучении, то это недопустимо", — сказала Васильева в интервью РИА Новости.

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