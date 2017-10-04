Голодец: проект "5-100" качественно изменил высшее образование в РФ

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что с начала реализации программы по повышению конкурентоспособности вузов РФ (проект "5-100") с российским высшим образованием произошли серьёзные качественные изменения.
Проект "5-100" был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее 5 ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.
Она отметила, что профессора "стали ставить себе другие задачи, и это немедленно отразилась на результатах системы образования", также иначе стало организовываться "образовательное пространство для студентов".
"Это основа следующего качественного шага в развитии системы высшего образования", – считает Голодец.