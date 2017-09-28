Эксперт: уважение к ребенку – это "база", а не предел роста воспитателя

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол в формате видеомоста Москва – Ульяновск на тему: "ФГОС педагога дошкольного учреждения: что ждет воспитателей?" состоялся в среду, 27 сентября, в МИА "Россия сегодня".

Начальник отдела нормативного регулирования и развития дошкольного образования Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Наталья Костюк поздравила коллег и участников видеомоста с Днем воспитателя. Она напомнила, что всероссийский праздник, отмечаемый 27 сентября, был утвержден приказом Минобрнауки РФ в 2016 году.

В течение всего прошлого и текущего года продолжается доработка профессионального стандарта педагога, а с 6 июля по 20 сентября 2017 года общественность широко обсуждала новый проект уровневого профессионального стандарта педагога и модели Национальной системы учительского роста (НСУР).

"Оба этих документа систематизируют деятельность педагогических работников", – считает эксперт. Она сообщила, что в ходе обсуждения проектов поступило более 100 предложений и замечаний, а в дискуссии приняли участие представители всех субъектов федерации. "Эти обращения коллег находятся сейчас в обработке, наиболее существенные будут учтены в окончательном тексте", – добавила она.

По словам заведующей кафедрой дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования Московского гоcударственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ирины Бурлаковой, вынесенный на обсуждение уровневый профстандарт включает два направления роста педагога.

"Горизонтальная линия – когда учитель сам повышает квалификацию, реализует индивидуальные программы преподавания. И вертикальная – когда он готов передавать свой опыт и какие-то важные наработки коллегам", – рассказала она. В этой градации, по ее мнению, старший воспитатель это человек, который не только сам учится, но и "организует работу педагогов, может оценить какие-то их действия, дать полезные советы".

Отвечая на вопрос, как меняются требования к педагогам в части работы с детьми из групп риска, спикер сообщила, что и во ФГОС дошкольного образования, и в профстандарте педагога, и при подготовке педагогов в вузах эти нормы прописаны.

В рамках модернизации педагогического образования разрабатываются практикоориентированные программы, которые учитывают необходимость подготовки специалиста, способного учитывать особенности развития детей. "Он, конечно, не заменит дефектолога, но взаимодействовать с разными категориями детей, по крайней мере, выпускник нашего вуза, будет уметь", – заверила она.

ФГОС дошкольного образования вступил в силу в 2013 году. За три года жизнь ушла вперед. Сегодня в группы приходят дети с ОВЗ и те, кто раньше мог посещать только специальную сеть. Директор Института психолого-педагогических проблем детства РАО Татьяна Волосовец уверена, что меняющийся контингент ребят порождает серьезные риски, предъявляя особые требования к профессионализму педагогов.

"Сами воспитатели формируют сегодня поставщикам услуг по переподготовке кадров запрос на командную работу. Они понимают, что сейчас один в поле не воин и что одному педагогу, без поддержки тьютора, дефектолога, логопеда и так далее, не справится с теми вызовами, которые выдвигает время", – отметила спикер.

С точки зрения участницы круглого стола в Ульяновске, заведующей кафедрой психологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова Марины Силаковой, "уровневый подход к определению содержания трудовых действий показывает педагогам путь к самосовершенствованию, сближает науку и практику".

С другой стороны, не все трудовые действия, прописанные в документе, могут быть применены к работе воспитателя дошкольной организации. Их необходимо конкретизировать с учетом специфики профессии. Указанный недочет, по мнению эксперта, способен "позволить некоторым, может быть, вольно трактовать эти трудовые действия, что может отразиться на будущей аттестации педагогов".

Победитель конкурса "Педагог года Москвы-2016" в номинации "Воспитатель года", воспитатель дошкольного отделения ГБОУ "Школа № 283" г. Москвы Юлия Новоселова полагает, что внимание, которое проявляет государство и родители к занятиям детей в дошкольных организациях, беспрецедентно.

"Фактически на языке документов федеральная власть говорит о том, что все должно рассматриваться под углом зрения ребенка, его интересов", – отметила спикер. Дошкольный возраст самый значимый в жизни. "Это этап, когда развиваются все стороны личности", – напомнила она.

И важно понимать, что малыш, который рождается сегодня в Москве, в России, "в принципе это гражданин мира". "Неизвестно где, на каком уровне, в какой части света он продолжит свой путь и будет представлять нашу замечательную страну", – высказала мнение участник круглого стола.

Начальника координационно-аналитического отдела Московского городского Центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ Наталью Матушкину насторожил тезис проекта ФГОС о том, что "учитель просто поддерживает дисциплину, а учитель высшей категории – поддерживает дисциплину на основе взаимоуважения".

Но ведь понятно, что "если не уважать воспитанника, то из этого вытекают все его личностные проблемы". И конфликтность, и агрессивность дошкольной организации гарантированы, если педагог строит отношения с детьми, не уважая территорию их "Я". "Принцип взаимного доверия – это та база, с которой начинает любой педагог, а не предел его роста", – заключила эксперт.



