Эксперт: "учебник для большинства" не мешает вариативности в образовании

Что такое "обязательная линейка учебников"? Не повлечет ли за собой ее введение отказ от ключевой стратегии развития образования – его вариативности? Как связаны между собой тесты Единого экзамена и содержание учебника? Почему уметь быстро ориентироваться в открытых материалах гораздо важнее для выпускника школы, чем хранить знания в памяти? Об этом корреспондент РИА "Новости" поговорил с первым вице-президентом АО "Управляющая компания "Просвещение"" Михаилом Кожевниковым.

– Михаил Юрьевич, сегодня в федеральном перечне числится 1376 школьных учебников. Министр образования Ольга Васильева назвала эту цифру колоссальной, заявив о необходимости навести порядок в сфере учебного книгоиздания. А вот данные сентябрьского опроса ВЦИОМ: 70 процентов россиян поддерживают введение так называемых "основных учебников" в школе. По каким предметам они будут создаваться?

– Тема "единого учебника" обсуждается в СМИ, широком профессиональном сообществе достаточно активно. Но речи о конкретных предметах сейчас пока не идет. Обсуждается сам принцип доступности базового ядра знаний независимо от места обучения детей.

Напомню основные приводимые в прессе доводы в пользу такой доступности. Учителям было бы удобнее работать с более компактным перечнем изданий – сейчас он явно раздут, что затрудняет их осмысленный выбор. Родителям важно быть уверенными, что уровень знаний ребенка соответствует некоему заданному государством эталону, гарантирующему мобильность и взрослым, и детям.

Эти простые соображения приводят к выводу о необходимости вернуться к идее единого образовательного пространства, опирающегося на базовый содержательный фундамент в каждой школе. Такое пространство реализовано во многих странах.

Система образования и в нашей стране, начиная с царской России (тогда – просвещения), формировалась как единая. Наша отечественная история, традиции и, наконец, соображения здравого смысла склоняют к выводу: территория образования должна быть единой, с ясными границами, а содержание программ базовым. Оно реализуется в наборе основных учебников – его еще называют "обязательной линейкой".

– Некоторые высказывают опасение: не станет ли "обязательная линейка" поперек дороги ищущим педагогам, нестандартным школам и методикам?

– Я бы не стал употреблять термин "обязательная линейка учебников", он неправильный. Мы говорим о едином образовательном пространстве, в рамках которого базовые линейки учебников реализуют тщательно отобранные содержательные требования к знаниям, установленные государством. Оно как регулятор на рынке образования, инвестирующий в эту систему, выдвигает свои требования к контенту учебной литературы. А издательства выполняют заказы школ.

Единое образовательное пространство не исключает вариативности. Я уверен, что вариативных программ, учебников, по-новому структурированных учителем или преподавателем кружка, рассчитанных на разные вкусы и аппетиты ребят, в школе и вокруг нее будет много. Кроме того, всегда под рукой Интернет, репетиторы, кружки, секции второй половины дня. Твори, ищи себе дело по сердцу. А кому-то ближе авторская школа, частная, экспериментальная – пожалуйста, выбор за семьей.

– Во-первых, в условиях той динамичной неопределенности, в которой мы живем, нельзя опираться на заученный однажды за партой свод знаний. Нужно все время их приращивать. И родители это прекрасно понимают.

Во-вторых, и я об этом уже говорил, мы не удаляем с рыночного поля вариации учебной книги (альтернативные, углубленные, дополнительные и так далее пособия, а вместе с ними и школы). Наоборот, даем им ход, зеленый свет, точку опоры и шкалу отсчета.

– На ваш взгляд, всегда ли альтернативный учебник (вспоминается азбука Льва Толстого, "Вредные советы" Григория Остера) лишен базовых научных основ? Можно ли в принципе создать учебник, допустим, по математике без четырех действий арифметики? А по физике – без законов Ньютона?

– Для меня в эпитете "альтернативный" заложено противопоставление базовости. Поэтому я предпочитаю понятие "вариативный" учебник, который предполагает многообразие. И не верю, что в школе будет только один его вариант, это же нонсенс.

Из тридцати линий по математике останется, скажем, десять. Ну и что? Выбор-то налицо, и он впечатляет. Книги все равно будут отличаться уровнем погружения в предмет, методическими концепциями, языком, связью с другими дисциплинами.

Возвращаясь к вашему вопросу. Законы физики можно на уроке демонстрировать по-разному, приводя различные примеры, применяя разные учебные приемы. Но по-разному преподнести в книге саму ткань закона, его зерно вы вряд ли сможете. Но ровно это и ложится в "базу". Просто необходимо эту базу сделать добротным учебным пособием, вот и все.

– На круглом столе в МИА "Россия сегодня" один из экспертов заметил: "Ребенок в первую очередь учит то, по чему его оценивают, он очень точно ловит эти сигналы". В связи с этим возникает риск превращения настольной книги школьника в набор завуалированных тестов, от которых мы долго уходили. Как этот риск минимизировать?

– По вопросу о корреляции между учебником и "тестом на выходе" могу поделиться своим давним убеждением. В этой книге должно быть все, что позволит ребенку сдать экзамен нормально. И наоборот: материалы, которые в учебнике отсутствуют, в экзаменационные вопросы войти не должны.

Но нерв проблемы в другом. Навыки, которые ребенок должен "включить" в голове, чтобы справиться с тестом, зависят еще и от формулировок в экзаменационных заданиях. А это вопрос не к учебникам, здесь уже речь идет не об истреблении или спасении альтернативности в их перечне, а о том, как осуществляется проверка знаний выпускника.

Именно здесь уместнее всего говорить о развитии современных компетенций будущего гражданина. Какие элементы воспитания должны быть в школе, как они отразятся в содержании экзаменационных вопросов?

Подчеркну: миссия учебника и его возможности гораздо шире помощи школьнику в механической подготовке к экзаменам. И все же именно экзамен служит во многом камертоном для учителя, ученика, родителя в решении их каждодневных труднейших проблем и задач. И для издателя учебника, в том числе.

– Как вы считаете, должна ли в тест ЕГЭ закладываться проектная или командная работа?

– Конечно. Экзамен – это один из сильнейших мотиваторов на получение знаний. Поэтому развитие и структурирование содержательных требований к испытуемому – задача в моем представлении более чем серьезная. Развивая "выпускные" измерители, можно очень сильно обогатить содержание программ, уроков, школьных книг.

Почему в мире так много говорят сейчас про геймификацию урока? Задача образования всюду одна – сохранить здоровье подрастающего поколения, обеспечив индустрию грамотными кадрами, воспитать граждан страны. Игра как один из методов открывает такую возможность.

– В этой связи: как вы относитесь к идее доцента МГУ Милослава Балабана предоставить в помощь сдающему ЕГЭ одиннадцатикласснику все ресурсы интернета? Но измерять при этом – не знания, а скорость их поиска. "Найти, придумать, сообразить" – так сформулировал ученый задания для своего "открытого экзамена".

– Измерять время, а, стало быть, ловкость и сноровку в пользовании знаниями – это очень хороший тест, по-моему. Я бы его поддержал. Рынок не может стоять на месте, на нем должно цвести разнообразие. И ЕГЭ в этом смысле рычаг весьма мощный. В том числе и для развития учебного книгоиздания.