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Образование

IV Международная конференция по новым технологиям открылась в Москве

11:3227.09.2017
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© Фото : #EdCrunch Конференция #EdCrunch 2017Конференция #EdCrunch 2017
© Фото : #EdCrunch

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Около 300 спикеров из 30 стран мира принимают участие в IV Международной конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch-2017, которая открылась во вторник, 26 сентября, в столичном Центре международной торговли. 

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Пожелав делегатам "отличных двух дней", он отметил, что конференция #EdCrunch-2017 это "продолжение традиций, начатых некоторое время назад".

Образование, инвестиции в человеческий капитал остаются ключевым приоритетом российского правительства. Вместе с тем спикер признал, что здесь делается не все, что требуется сегодня. "Если бы делалось все, мы бы, наверное, здесь не собирались и не обсуждали эти вопросы. Я говорю об общем, высшем образовании, о соединении образования и науки для перехода к цифровым технологиям в учебном процессе", – пояснил он. 

Урок экологии в общеобразовательной школе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Будущее уже здесь: современные технологии на службе столичного образования
Напомнив, что образование это наше будущее, помощник президента РФ Андрей Фурсенко подчеркнул необходимость создавать все условия, чтобы это будущее строилось молодыми людьми, которые в нем заинтересованы. "Мы можем им помочь, но это – их будущее и мы должны обеспечить им возможность строить его самим. Если мы будем предлагать его молодежи "под ключ", то вряд ли это будет им интересно", – сказал он. 

На прошедшей во вторник в рамках #EdCrunch-2017 пресс-конференции, посвященной старту приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ" (СЦОС), глава правления ассоциации "Национальная платформа открытого образования" Василий Третьяков сообщил, что на платформе, ставшей предтечей СЦОС, учится около 400 тыс студентов и преподавателей.   

Проект предлагает онлайн-курсы по базовым дисциплинам вузовского курса, от бакалавриата до аспирантуры. "Наши студенты действительно выбирают курсы других университетов, виртуально переносятся в другой коллектив и слушают курсы, которых в их собственных вузах в силу специфики их деятельности может не быть вообще", – отметил спикер.

Заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Минобрнауки рассказали о проекте "цифровая образовательная среда"
Согласно последней статистике, в России насчитывается около 60 вузов, где такое обучение стало нормой. Причем 90 процентов студентов в них предпочитают онлайн-обучение традиционным форматам. "И это несмотря на то, что учиться "без доски и мела" гораздо сложнее – надо самостоятельно организовывать учебный процесс, повинуясь составленному компьютером и строго отслеживаемому графику обучения", – сообщил участник пресс-конференции.

Новые веяния вносят положительные перемены в жизнь образования. Это и возможность внедрять за счет высвобождающихся преподавателей новые виды проектного обучения, контактной работы. "Но мы не замещаем одно другим – наоборот, высвобождаем учебное время студентам и преподавателям для общения вживую, в режиме диалога", – уточнил он. 

"Речь совсем не идет о том, что мы выводим педагога из зоны образования", – взяла слово заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. Педагог остается важным участником учебного процесса. "Но важно, чтобы общение с доктором или профессором не принимало форму лекции, которую начитывает человек: мы говорим о сочетании форм и технологий", – пояснила она.

Презентация новых образовательных ресурсов. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперт: электронные учебники более эффективны для обучения, чем бумажные
В результате онлайн-ресурс не должен в целом превысить 10 процентов от всего образовательного времени. "Эту цифру подтвердила в нашем с ней разговоре и министр Ольга Васильева", – добавила Огородова.  

Приоритетный национальный проект "Современная цифровая образовательная среда" направлен на решение общественно значимых задач по обеспечению доступности образования, реализации модели непрерывного образования в течение всей жизни.

Сегодня запрос на онлайн-курсы объявили около 1,5 млн граждан. Проект помогает решить и те организационно-нормативные вопросы, которые позволят превратить онлайн-образование в органичную часть образовательной системы.

Но прежде нужно обеспечить высокое качество цифровых ресурсов. "Механизм – создание технологии одного окна на портале образовательных ресурсов, которые будут проходить через обязательный фильтр качества", – отметила спикер.   

Будет также разработана схема зачета освоения образовательного курса, решены вопросы зачета финансирования услуг онлайн-обучения, предоставляемых поставщиками. Предстоит приведение образовательных ресурсов к единым стандартам Минкомсвязи на всех уровнях образования – от дошкольного до вузовского. 

По словам ректора Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтины Черниковой, проект Национальной платформы открытого образования реализуют ведущие вузы России. Изначально их было восемь. В 2017 году к лидерам присоединился Томский государственный университет и стал "активным игроком".

"Это означает, что мы создаем лучшие курсы, которые можем дать миру. Тем самым не только предоставляем новые возможности студентам, но и объединяем усилия для создания качественно новых интеллектуальных продуктов", – заявила она, уточнив, что НИТУ "МИСиС" сотрудничает и с другими платформами.

В частности, с коллегами из платформы EdX, где вуз размещает в том числе и англоязычные курсы. "Они предлагают не только новые возможности самообразования, но и создают условия для роста узнаваемости нашего вуза в мире. Это и популяризация русского языка, и новые стимулы для слияния формального и неформального образования", – напомнила спикер.

"Когда преподаватель готовит курс с перспективой предъявить его миру, то он, конечно, стремится сделать его самым актуальным, успешным и содержательным", – уверена участник пресс-конференции. 


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