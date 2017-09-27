Антон Алиханов: калининградские вузы не должны быть "вещью в себе"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о приоритетных направлениях подготовки студентов в регионе. Молодым медикам он сделал предложение на 100 миллионов рублей, айтишникам пообещал снижение инвестиционных порогов для обнуления налогов, а наиболее одаренным детям из "Кванториума" гарантировал именные бизнес-стипендии.

‒ Вы очень молодой губернатор, но очевидно, что для высшей школы это хорошо, поскольку вы лучше понимаете проблемы студенческой молодежи и новые образовательные тренды. Каким вы видите высшее образование в Калининграде? Что хотите изменить?

‒ Главный вызов состоит в том, чтобы сделать наши вузы "не вещью в себе". Часто бывает, что региональный университет немного "окукливается", существует в отрыве от региона, занимается самим собой, отчасти самолюбованием. Для нас важно, чтобы университет вносил весомый вклад в решение стратегических задач региона.

Мы осознаем, что те проекты, в которых участвует БФУ имени И. Канта, в частности, Проект 5-100 (Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов среди ведущих мировых научно образовательных центров), ‒ это определенный аванс. Да, Калининград ‒ особая территория, здесь требуется особое отношение.

Мы с коллегами из университета и бизнеса провели несколько стратегических сессий на тему дальнейшего развития вуза. И надо отдать должное, в БФУ уже есть неплохие наработки и расставленные акценты.

Однако важно понять, куда движется мир, чтобы те направления, которые мы будем развивать в университете, не просто решали текущие задачи, но и помогали выходить на траекторию будущего.

‒ Может ли, на ваш взгляд, федеральный университет стать активным промоутером будущих инноваций? Как он сам подстраивается под запросы региона?

‒ Это единственный в регионе вуз, который готовит кадры в сфере здравоохранения и медицины всех уровней образования, начиная от среднего медицинского персонала и заканчивая подготовкой кадров высшей квалификации.

В БФУ заложена серьезная материально-техническая база, в частности, инновационный парк "Фабрика". Стоимость оборудования на "Фабрике" превышает 330 миллионов рублей. Кроме того, есть Институт живых систем с хорошим кадровым потенциалом в плане естественных наук.

Неплохо развиваются отдельные направления физики-оптики, работает синхротронный комплекс, позволяющий в лабораторных условиях проводить эксперименты по созданию оптических приборов нового поколения.

Все эти технологические и прикладные направления как раз и будут определять наше будущее. Скажем так: правительство Калининградской области "носит очки", через которые смотрит на развитие региона. Наши оптические прицелы – креативная индустрия, сфера IT и информатизация.

‒ Сельское хозяйство выпадает из поля вашего зрения?

‒ На сельское хозяйство мы тоже смотрим через эти очки, говорим о том, что оно должно более активно развиваться в области информатизации. Сельским хозяйством нужно заниматься технологично, ведь мы осознаем, что большие результаты возможны только благодаря беспилотным комбайнам, сельскохозяйственным дронам и другим высоким технологиям. Большой акцент мы делаем на развитии селекции и сельскохозяйственной генетики.

‒ 26 процентов поступающих в БФУ – абитуриенты из других регионов России. Что вы можете предложить выпускникам вузов, чтобы они остались работать в Калининграде? Эти люди могут рассчитывать на особый статус, хорошую инфраструктуру и достойные материальные условия?

‒ Начнем с того, что у нас в регионе много высокотехнологичных бизнес-предложений. Например, большинство спутников на околоземной орбите пользуются двигателями, которые производит ОКБ "Факел". Это конструкторское бюро мало рекламируют, но, по сути, оно является мировым монополистом.

В Калининградской области есть предприятия, которые целевым образом набирают выпускников, а некоторые предприятия "ведут" своих будущих работников со школы.

На базе научно-технологического парка "Фабрика" создан детский технопарк "Кванториум". Ребята по заказу различных компаний и предприятий ‒ Янтарного комбината, завода "Калининградгазавтоматика", Гусевского филиала GS Group, ОКБ "Факел" и др. ‒ выполняют определенные технические работы, придумывают собственные технологические решения. Если эти решения устраивают компанию или чем-то впечатлили работодателя, они заключают с ребятами отложенные трудовые контракты.

У нас есть парень, который в 10 классе понимает, что он уже поступил в вуз, где ему гарантирована именная бизнес-стипендия, и под него уже выделено рабочее место в штатном расписании крупной компании. Такие форматы у нас есть, мы будем их развивать.

Конечно, еще очень многое зависит от самой атмосферы города. У нас мягкий климат, близость европейских стран, у людей есть возможность активно путешествовать. Многие айтишники, которые принципиально не хотят уезжать за рубеж, выбирают для жизни и работы именно Калининградскую область.

Единственный запрос, который есть у действующих в регионе IT-компаний, это люди: они даже особых льгот не просят, хотя льготы у нас предусмотрены, но им нужны именно кадры.

‒ Уточните, пожалуйста, о каких льготах идет речь.

‒ У нас и раньше были пониженные инвестиционные пороги для обнуления практически всех налогов, но с 1 января они будут еще ниже. Я не знаю, есть ли что-то подобное в стране. За три года надо вложить всего миллион рублей, условно говоря, купить два сервера, и это уже дает обнуление на прибыль, пониженные страховые взносы и пр. Условия с точки зрения фискального давления в Калининградской области минимальные.

Кроме того, у нас действуют специальные условия предоставления микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с разработкой компьютерного программного обеспечения. Представители малого бизнеса, осуществляющие деятельность в этой области, теперь могут получить микрозаймы под 5% годовых в калининградском фонде микрофинасирования.

Помимо того, что мы будем взращивать под региональные запросы кадры в университете, мы ставим пред собой задачу привлечения в Калининград готовых специалистов.

Уже разработана отдельная кадровая программа для медицинских работников. Мы будем полностью покрывать ипотеку, оказывать административную поддержку, трудоустраивать супруга или супругу, устраивать ребенка в сад или школу. Мы хотим сделать так, чтобы эти люди вообще не знали никаких забот.

Данная программа заработает с 1 января. Ее финансовое обеспечение составит 101 миллион рублей: 41 миллион – на 2018 год и 60 миллионов – на 2019 год. Аналогичную схему, скорее всего, мы будем применять и для айтишников. Сейчас уже ведем переговоры с IT-компаниями.

‒ БФУ – вуз "второй волны" Проекта 5-100. Рассчитывать на то, что к 2020 году он войдет в топ-100 международных рейтингов, наверное, слишком амбициозно. На что реально можно рассчитывать вузу?

‒ Работая в свое время в Минпромторге, изучая систему поддержки, я всегда полагал, что надо больше делать упор на компенсацию затрат на НИОКР (научно-исследовательские работы), потому что именно они в итоге создают локальные монополии на рынках, а только там где есть монополия, есть экономическая прибыль.

С точки зрения задумок у нас есть совершенно уникальные вещи, которых нет нигде в России. Мы будем активно "подтягивать" бизнес-проекты под научные интересы университета.



