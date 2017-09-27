Основной этап разработки системы учительского роста завершится в 2018 году

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует к 2018 году закончить основной этап разработки системы учительского роста, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

"Мы работаем над этим вместе с профсоюзом, мы планируем к 2018 году закончить первый этап, основной", — сказала Васильева в интервью RT.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сформировать систему учительского роста и предусмотреть обучение преподавателей методам воспитания и социализации учащихся. Система учительского роста направлена на установление уровня профессионализма, который подтверждается результатами аттестаций.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева ранее сообщала, что разработка системы учительского роста будет продолжаться до 2020 года. Она также поясняла, что в рамках профстандарта предлагается три градации: ведущий учитель, старший учитель и учитель. Старший преподаватель, предположительно, будет заниматься наставничеством и иметь небольшую нагрузку.