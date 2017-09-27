Основной этап разработки системы учительского роста завершится в 2018 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует к 2018 году закончить основной этап разработки системы учительского роста, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.
"Мы работаем над этим вместе с профсоюзом, мы планируем к 2018 году закончить первый этап, основной", — сказала Васильева в интервью RT.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева ранее сообщала, что разработка системы учительского роста будет продолжаться до 2020 года. Она также поясняла, что в рамках профстандарта предлагается три градации: ведущий учитель, старший учитель и учитель. Старший преподаватель, предположительно, будет заниматься наставничеством и иметь небольшую нагрузку.